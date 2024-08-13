Esenyurt’ta bir cinayet daha: Alacak verecek meselesi kanlı bitti | Suç kaydı detayı dehşete düşürdü

Esenyurt'ta bir cinayet daha

BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Akşemsettin Mahallesi'nde yaralamalı trafik kazası olduğu bilgisi üzerine olay yerine gitti.

Yapılan incelemede, araçta yaralı halde bulunan Hüseyin Murat Ekinci'nin başından silahla vurulduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.

Ekipler, yaptıkları saha çalışmasında, Hüseyin Murat Ekinci'yi silahla yaraladığı tespit edilen şüpheli A.B.Ö'yü yakaladı.

Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Murat Ekinci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS

Şüpheli A.B.Ö'nün, Hüseyin Murat Ekinci'nin kullandığı araçta bulunduğu, alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada Hüseyin Murat Ekinci'yi silahla başından vurmasının ardından kazanın meydana geldiği belirlendi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince ''kasten öldürme'' suçundan tutuklandı.