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Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını! Rüzgarın etkisiyle büyüdü... Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlerle mücadele için bölgeye çok sayıda araç ve personel sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 17:53 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 18:08
Çanakkale Ayvacık’ta orman yangını! Rüzgarın etkisiyle büyüdü... Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ayvacık'ta orman yangını!

Yangın saat 16.40 sıralarından Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarında orman alanında başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdüOrmanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 dozer, 4 uçak, 4 helikopter ve toplamda 104 personel sevk edildi.

Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdüOrmanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü


Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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