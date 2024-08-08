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Aydın ve Muğla'da orman yangını | Her iki bölgeden de iyi haber geldi

Son dakika haberleri... Muğla'nın Milas ilçesi ve Aydın'ın Germencik ilçesi ve Söke Argavlı Mahallesi sınırlarındaki yangın ekipleri harekete geçirdi. Çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü. Sabahın ilk saatlerinde her iki bölgeden de iyi haber geldi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 16:06 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 09:41
Aydın ve Muğla’da orman yangını | Her iki bölgeden de iyi haber geldi

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    Muğla Milas ilçesi ve Aydın'ın Germencik ilçesi ve Söke Argavlı Mahallesi sınırlarındaki yangın ekipleri harekete geçirdi.

    Yangın nedeniyle Aydın İzmir Otobanı Germencik Gişeleri'nden Söke girişi istikameti önlem amacıyla trafiğe kapatıldı. Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri de tahliye edildi.

    Gelen son dakika bilgisine göre; Her iki yangın da kontrol altına alındı.

    İki ilde orman yangını

    CANLI ANLATIM
    09:34 08 Ağustos 2024
    AYDIN'DAN DA GÜZEL HABER
    Yoğun hava müdahalesinin ardından Aydın'daki yangın da kontrol altına alındı. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
    08:39 08 Ağustos 2024
    SOĞUTMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
    Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası Milas Sekköy Mahallesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.
    23:17 07 Ağustos 2024
    GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREDE

    Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Söke ilçesine sıçrayan orman yangınında 9. saate yaklaşılırken, havanın kararmasıyla bölgeye sevk edilen 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri tam mesai yapıyor.

     



    Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy'de saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne kadar ulaşan alevlere, havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale devam ediyor. Söndürme çalışmalarında 9. saate yaklaşılırken, havanın kararmasıyla birlikte bölgeye 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopterler tam mesai yaparak, söndürme çalışmalarına gece havadan destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için karadan ekiplerin aralıksız mücadelesi devam ederken, gece görüşlü helikopterlerin de sabahın ilk ışıklarına kadar havadan destek sağlayacağı öğrenildi.

    21:30 07 Ağustos 2024
    6 UÇAK 8 HELİKOPTER

    Muğla'daki yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.

     

    Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor.

     

    VATANDAŞLAR DESTEK VERİYOR
    Söndürme çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor. Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.

     

    Bazı vatandaşların ise alevlerden etkilenmemesi için evlerinin çevresini hortum ve kovalarla suladığı gözlendi.

    Yangının kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

    19:23 07 Ağustos 2024
    CAN KAYBI VAR MI? VALİ AÇIKLADI

    Aydın Valisi Yakup Canbolat Söke Argavlı Mahallesi’nde etkili olan orman yangını ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisi ile yangının hızla yayıldığını, İzmir, Manisa ve Denizli’den takviye ekiplerin yolda olduğunu belirtip, “İnşallah kısa zamanda bir sonuç alalım diye uğraşıyoruz” dedi.

    Aydın Valisi Yakup Canbolat yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, “Bugün yangın 14.20 saatlerinde başladı. Germencik Gümüşköy tarafından başlayıp Söke Argavlı mevkiine ulaştı. Yangın hızla yayılmaya devam ediyor. Tabi bölgede rüzgarın etkisi de var. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzden 50 araç, 220 personel, Jandarmamızdan 9 asayiş ve trafik timi 72 personel, büyükşehir belediyemizden 30 araç 120 personel, emniyetimizden 25 personel, sağlık müdürlüğümüzden de 5 araç 25 personel ile ilk andan itibaren olaya müdahil olduk. Gerekli tedbirler alındı ve müdahale ediyoruz. Amacımız yangını kısa zamanda kontrol altına almak. Havadan da 9 helikopter ve 9 uçak müdahale ediyor. Ayrıca polisimizin 5 tane TOMA’sı bölgeye intikal etti. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Yangın 2 metruk eve sirayet etti. Tedbiren iki evi ve bir restorandaki insanları tahliye ettik. Ayrıca İzmir, Manisa ve Denizli’den takviye ekipler istedik, yoldalar geliyorlar. Toplamda 250 dönüm alanda yangının etkili olduğunu biliyoruz. Ayrıca otobanda da yangına müdahale edecek araçların rahat gelmesi için Söke istikametinden trafiğe kapattık. Sadece yangına müdahale edecek araçları alıyoruz. Arkadaşlarımız yangına canla başla müdahale ediyor. İnşallah kısa zamanda bir sonuç alalım diye uğraşıyoruz” dedi.

    17:54 07 Ağustos 2024
    AYDIN'DA BAZI İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

    TAHLİYELER BAŞLADI
    Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi.

    İş yerlerinde dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

    Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

    17:34 07 Ağustos 2024
    MUĞLA'DAKİ YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

    Muğla'daki yangına 6 uçak, 8 helikopterle havadan, 30'dan fazla arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor.

    Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor.

    MSB: 5 HELİKOPTER DEVREDE

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 5 helikopter görevlendirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy bölgesi ormanlık alanında başlayan yangına müdahale etmek üzere Bakanlığımızca 2 tane T-70, 1 tane AS-532 ve 2 tane CH-47 tipi helikopter görevlendirildi."

     

    16:57 07 Ağustos 2024
    OGM: MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

    Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında yangınlara müdahale edildiğini bildirdi.

    YEŞİL VATAN'I ALEVLERE KARŞI KORUMAK İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR
    Yapılan açıklamada, "Meydana gelen yangınlara ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale ediyor. Yeşil Vatan'ı alevlere karşı korumak için mücadelemiz devam ediyor." denildi.

    16:20 07 Ağustos 2024
    MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

    Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    MÜDAHALE EDİLİYOR

    Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.

    15:35 07 Ağustos 2024
    AYDIN'DA ORMAN YANGINI

    Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

     

     

     

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
    Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    08:31 07 Ağustos 2024
    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
    Aydın'daki yangına havanın kararması ile birlikte yangına müdahale için 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Gece görüşlü helikopterlerin sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere havadan müdahalesi sürerken yer ekipleri de mücadeleye destek verdi. Sabahın erken saatlerinde de 7 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına başladı.

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