Adana'da alkol alıp direksiyona geçen sürücünün "Park ettim" oyunu! Ceza ödememek için direndi... "Terörist değiliz"

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Adana'da polis uygulamasını görünce yol kenarına park eden ve 1.04 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü E.K.'ye 2 ayrı suçtan işlem yapıldı, ehliyetine de el konuldu. "Terörist değiliz" diyerek polise direnen E.K., kendisine ceza yazılmamasını istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova ilçesinde çeşitli bulvarlarda uygulama yaptı.

'Terörist değiliz' diyen alkollü sürücü, ceza ödememek için polise direndi







Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama noktasını gören sürücü E.K., 01 KZ 530 plakalı otomobilini yolun sağına park etti. Durumu fark eden trafik ekibi, ehliyetini istediğinde sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.



Ölçümde E.K.'nin 1.04 promil alkollü olduğu belirlendi. Ceza yazmaması için ekibe direnen E.K., "İsterse 50 ekip gelsin, burada park ettim. Beni mi döveceksiniz? İmza atmayacağım. Terörist değiliz. O ağabeyin yüzünü unutmayacağım" dedi.