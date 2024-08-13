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Bursa'da maganda dehşeti! Otomobilinden havaya defalarca ateş açtı: İnsanların canını hiçe sayan maganda tutuklandı

Bursa'da insanların canını hiçe sayarak aracının sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtığı tespit edilen Deniz A. hakkında soruşturma başlatıldı. Maganda kıskıvrak yakalanarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan tutuklandı.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 22:22 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 16:31
Bursa’da maganda dehşeti! Otomobilinden havaya defalarca ateş açtı: İnsanların canını hiçe sayan maganda tutuklandı

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Bursa'da bir araçtan havaya ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Defalarca havaya ateş açtıDefalarca havaya ateş açtı


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da trafik magandası otomatik tabancayla havaya ateş açtı" başlıklı haberin yer alması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Deniz A. polis merkezine götürüldüDeniz A. polis merkezine götürüldü

GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma sonucu Yıldırım ilçesinde "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu işlediği iddia edilen şüpheli D.A, Başsavcılığın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'da maganda dehşeti kamerada!

Deniz A. yakalanarak polis merkezine götürüldü.Deniz A. yakalanarak polis merkezine götürüldü.


TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan tutuklandı.

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