Bursa’da maganda dehşeti! Otomobilinden havaya defalarca ateş açtı: İnsanların canını hiçe sayan maganda tutuklandı

Bursa 'da bir araçtan havaya ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Defalarca havaya ateş açtı



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da trafik magandası otomatik tabancayla havaya ateş açtı" başlıklı haberin yer alması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.