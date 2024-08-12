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Züğürt Ağa'nın satılık köyüydü! Haraptar köyü bakın şimdi nerede! Yıllar sonra şoke etti

1985 yapımı, Nesli Çölgeçen'in yönettiği ve Şener Şen'in başrolünde yer aldığı unutulmaz "Züğürt Ağa" filmi, yıllar sonra yeniden izleyicilerin merak konusu oldu. Feodalizmin çöküşünü dramatik bir şekilde anlatan filmde Ağa'nın satmayı planladığı Haraptar Köyü'nün nerede olduğu ve günümüzde nasıl göründüğü, film severler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte o köyün şimdiki hali...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 09:04 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 09:18
Züğürt Ağa’nın satılık köyüydü! Haraptar köyü bakın şimdi nerede! Yıllar sonra şoke etti

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Şener Şen'in başrolde yer aldığı ve feodalizmin sona ermesini konu alan 1985 yapımı "Züğürt Ağa" filmi, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Filmin unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan Haraptar Köyü'nün günümüzde nerede olduğu ve nasıl bir görünüme sahip olduğu, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte yıllar sonra Haraptar Köyü'nün son durumu...

Türk sinemasının kült yapımlarından biri olan Züğürt Ağa, 1985 yılında vizyona girmesinin ardından yıllar geçse de etkisini kaybetmiyor. Nesli Çölgeçen'in yönetmenliğini yaptığı filmde, Şener Şen'in canlandırdığı karakterin satmak zorunda kaldığı Haraptar Köyü, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yıllar sonra bu köyün nerede olduğu ve günümüzdeki hali ise görenleri şaşırtıyor.

Yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı 1985 yapımı Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan Züğürt Ağa, yıllar geçse de izleyicilerin hafızalarındaki yerini koruyor.

Türkiye'de feodalizmin çöküşünü konu alan bu kült filmde, usta oyuncular Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel ve Nilgün Nazlı gibi isimler rol alıyor.

Filmde, Şener Şen'in canlandırdığı Züğürt Ağa karakteri, sahip olduğu Haraptar Köyü'nü satarak İstanbul'a yerleşmeyi planlıyor. Bu sahne, izleyicilerin aklında yer ederken, yıllar sonra köyün gerçekte nerede olduğu ve günümüzde nasıl göründüğü büyük bir merak konusu oldu.

İŞTE HARAPTAR KÖYÜ'NÜN SON HALİ

Züğürt Ağa filmindeki Haraptar Köyü sahnelerinin çekimleri, 1985 sonbaharında Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe Köyü'nde gerçekleştirildi. Yıllar sonra köyün son hali, köyün resmi Facebook hesabında paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıktı.

Modernize edilen köy, şimdiki haliyle geçmişteki atmosferinden oldukça farklı bir görünüme sahip. Ancak bu yenilikler, köyün ruhunu korumayı başarmış gibi görünüyor. Köy, günümüzde hala ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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