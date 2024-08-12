Züğürt Ağa’nın satılık köyüydü! Haraptar köyü bakın şimdi nerede! Yıllar sonra şoke etti

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Şener Şen'in başrolde yer aldığı ve feodalizmin sona ermesini konu alan 1985 yapımı "Züğürt Ağa" filmi, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Filmin unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan Haraptar Köyü'nün günümüzde nerede olduğu ve nasıl bir görünüme sahip olduğu, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte yıllar sonra Haraptar Köyü'nün son durumu...

Türk sinemasının kült yapımlarından biri olan Züğürt Ağa, 1985 yılında vizyona girmesinin ardından yıllar geçse de etkisini kaybetmiyor. Nesli Çölgeçen'in yönetmenliğini yaptığı filmde, Şener Şen'in canlandırdığı karakterin satmak zorunda kaldığı Haraptar Köyü, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yıllar sonra bu köyün nerede olduğu ve günümüzdeki hali ise görenleri şaşırtıyor.