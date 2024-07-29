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Bakan Yerlikaya duyurdu: Bağcılar'da trafikte tartıştığı kişiyi darbeden şahıs gözaltına alındı!

İstanbul Bağcılar'da, yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 23:08 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 23:35
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bağcılar’da trafikte tartıştığı kişiyi darbeden şahıs gözaltına alındı!

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Bağcılar'da, yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Dün, Demirkapı Mahallesi'nde aracıyla seyreden O.K. (35), trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı başka bir sürücü tarafından darbedildi.

Yol verme kavgasında gereği yapıldıYol verme kavgasında gereği yapıldı

Kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçiren sürücüye çevredekiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bağcılar'da trafikte tartıştığı kişiyi darbeden şahıs gözaltına alındıBağcılar'da trafikte tartıştığı kişiyi darbeden şahıs gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya Bağcılar'da yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındığını duyurdu Kullandığı aracın plaka bilgilerinden kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli E.C'yi (29) Beylikdüzü'nde iş yerinde gözaltına aldı.

Yol verme kavgasında gereği yapıldı!

GEREĞİ YAPILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden, "Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir.

Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar'da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K.; şüpheli şahsın ise E.C. olduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlarından işlem yapıldığı belirlenmiştir.

Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir.

Halkımızın huzurunu bozanları,
Trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri,
Düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları,
Masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz.

Bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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