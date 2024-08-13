İstanbul Esenyurt’ta korkutan market yangını

Esenyurt'ta bir mahallede bulunan zincir markette yangın çıktı. Bahçede bulunan plastik paletler henüz nedeni belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Esenyurt'ta bir mahallede bulunan zincir markette yangın çıktı. Bahçede bulunan plastik paletler henüz nedeni belirlenemeyen nedenle alev aldı.
YANGIN DEPODA ÇIKTI
Esenyurt'ta bir zincir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçaburgaz Mahallesi 1584. Sokak'taki zincir marketin deposunun bahçe kısmında bulunan plastik paletler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.
Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.