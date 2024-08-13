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İstanbul Esenyurt'ta korkutan market yangını

Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 17:36 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 19:01
İstanbul Esenyurt’ta korkutan market yangını

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Esenyurt'ta bir mahallede bulunan zincir markette yangın çıktı. Bahçede bulunan plastik paletler henüz nedeni belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü

YANGIN DEPODA ÇIKTI

Esenyurt'ta bir zincir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akçaburgaz Mahallesi 1584. Sokak'taki zincir marketin deposunun bahçe kısmında bulunan plastik paletler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.

Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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