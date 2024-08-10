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Aksaray'da ilginç olay! Alkollü sürücü zor anlar yaşattı: Zaten meşhurum çek

Aksaray'da düğünden çıkan müzisyen alkollü olarak geçtiği direksiyon başında polis aracına çarpmaya ramak kala durduruldu. Meşhur olduğunu iddia eden müzisyen "Asla unutma beni" diyerek basın mensuplarını tehdit etti. İşte o ilginç anlar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 09:19 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 09:27
Aksaray’da ilginç olay! Alkollü sürücü zor anlar yaşattı: Zaten meşhurum çek

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Olay gece yarısı Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yaşandı.

Aksaray'da düğünden çıkan müzisyen alkollü olarak geçtiği direksiyon başında polis aracına çarpmaya ramak kala dururken, meşhur olduğunu iddia eden müzisyen ʺAsla unutma beniʺ diyerek basın mensuplarını tehdit etti.Aksaray'da düğünden çıkan müzisyen alkollü olarak geçtiği direksiyon başında polis aracına çarpmaya ramak kala dururken, meşhur olduğunu iddia eden müzisyen ʺAsla unutma beniʺ diyerek basın mensuplarını tehdit etti.

Edinilen bilgiye göre, mahalle sokaklarında bekçilerle birlikte devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Kurtuluş Caddesine çıkmak üzereyken 68 ABA 892 plakalı minibüs polis aracına çarpmaya ramak kala durdu.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Ne olduğunu anlayamayan bekçi ve polis ekipleri minibüs sürücüsü R.Y.'yi (26) ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi.

Sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerine olay yerine trafik ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri sürücü R.Y.'yi alkol kontrolünden geçirirken, sürücü 0.93 promil alkollü çıktı.

Sürücü 0.93 promil alkollü çıktı.Sürücü 0.93 promil alkollü çıktı.

"BEN ZATEN MEŞHURUM"
Yasal işlemler için polis aracı başına gelen alkollü sürücü kendini görüntüleyen basın mensuplarına müzisyen olduğunu ve meşhur olduğunu belirterek, "Çek lan çek. Zaten ben meşhurum oğlum çek. Beni koca Aksaray biliyor" dedi.

Yanında bulunan arkadaşı ise alkollü sürücünün sanatçı olduğunu belirterek, "Sanatçı adam, adamı çekme, arabasını çekme" diye basın mensuplarının üzerine yürüdü.

Müzisyen olduğunu iddia eden sürücü de arkadaşıyla birlikte aracının çekilmesine tepki gösterirken, polis ve bekçiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konularak alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücü giderken basın mensubuna, "Asla unutma beni" diyerek tehdit etti.

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