Aksaray’da ilginç olay! Alkollü sürücü zor anlar yaşattı: Zaten meşhurum çek

Sürücü 0.93 promil alkollü çıktı.

"BEN ZATEN MEŞHURUM"

Yasal işlemler için polis aracı başına gelen alkollü sürücü kendini görüntüleyen basın mensuplarına müzisyen olduğunu ve meşhur olduğunu belirterek, "Çek lan çek. Zaten ben meşhurum oğlum çek. Beni koca Aksaray biliyor" dedi.

Yanında bulunan arkadaşı ise alkollü sürücünün sanatçı olduğunu belirterek, "Sanatçı adam, adamı çekme, arabasını çekme" diye basın mensuplarının üzerine yürüdü.