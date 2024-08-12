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Tuzla’daki inşaat göçüğü: Müteahhit tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Tuzla’da bir inşaatta meydana gelen göçükte 2 işcinin hayatını kaybetmesiyle başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında inşaatın müteahhidi Zeki V.'de bulunuyordu. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler Anadolu adliyesine sevk edildi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 23:01 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 23:01
Tuzla’daki inşaat göçüğü: Müteahhit tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

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Tuzla'da bir inşaatın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işci hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

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Şüpheliler arasında inşaatın müteahhidi Zeki V.'de bulunuyordu.

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"İNŞAATIN MÜTEAHHİDİ TUTUKLANDI"

Savcılık sorgucu sonrasında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Erol U. Ömer K., Salih A., Kenan A. serbest bırakılırken, inşaatın müteahhidi Zeki V. tutuklandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildiİhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Olay, Tuzla'da bir inşaatın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işcinin hayatını kaybetmesiyle başlamıştı. Soruşturma kapsamında 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, inşaat müteahhidi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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