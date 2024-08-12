Tuzla’daki inşaat göçüğü: Müteahhit tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Tuzla'da bir inşaatın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işci hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında inşaatın müteahhidi Zeki V.'de bulunuyordu.
"İNŞAATIN MÜTEAHHİDİ TUTUKLANDI"
Savcılık sorgucu sonrasında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Erol U. Ömer K., Salih A., Kenan A. serbest bırakılırken, inşaatın müteahhidi Zeki V. tutuklandı.
Olay, Tuzla'da bir inşaatın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işcinin hayatını kaybetmesiyle başlamıştı. Soruşturma kapsamında 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, inşaat müteahhidi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.