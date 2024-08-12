Sanal oyunlarda sizi bekleyen büyük tehlike: Oynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı! 5 kişiye dehşet saçtı

Sanal dünya çocukları son derece kötü etkilemeye başladı. Geçtiğimiz hafta Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla ROBLOX isimli oyun platformuna Türkiye'de erişim engeli getirilmişti.
Sanal dünya çocukları son derece kötü etkilemeye başladı. Geçtiğimiz hafta Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla ROBLOX isimli oyun platformuna Türkiye'de erişim engeli getirilmişti.
ROBLOX ÇOCUK İSTİSMARINA NEDEN OLACAK İÇERİKLER BARINDIRIYOR
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.
Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.
Bunun son örneği ise Eskişehir'de meydana geldi. Oynadığı PUBG oyununun etkisinde kalarak oyun karakteri gibi kask, gözlük ve hücum yeleği kullanan, yüzünü ise maskeyle gizleyen 18 yaşındaki A.K., Tepebaşı Camii avlusundaki çay ocağında oturan vatandaşlara bıçakla saldırdı.
5 KİŞİYE DEHŞET SAÇTI
Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
OYUN KARAKTERİ GİBİ GİYİNEREK VATANDAŞLARA SALDIRDIĞI ANLARI CANLI YAYINLA PAYLAŞMIŞ