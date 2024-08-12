Sanal oyunlarda sizi bekleyen büyük tehlike: Oynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı! 5 kişiye dehşet saçtı

ROBLOX ÇOCUK İSTİSMARINA NEDEN OLACAK İÇERİKLER BARINDIRIYOR Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www. roblox .com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

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Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Bunun son örneği ise Eskişehir'de meydana geldi. Oynadığı PUBG oyununun etkisinde kalarak oyun karakteri gibi kask, gözlük ve hücum yeleği kullanan, yüzünü ise maskeyle gizleyen 18 yaşındaki A.K., Tepebaşı Camii avlusundaki çay ocağında oturan vatandaşlara bıçakla saldırdı.