SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sanal oyunlarda sizi bekleyen büyük tehlike: Oynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı! 5 kişiye dehşet saçtı

Sanal dünya çocukların zihnine zehir saçmaya devam ediyor. Eskişehir'de PUBG oyunu etkisinde kalarak oyun karakteri gibi giyinen ve bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldıran şahsın, eylemi gerçekleştirdiği anlarda kask kamerası ile canlı yayın yaptığı belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 22:17 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 23:24
Sanal oyunlarda sizi bekleyen büyük tehlike: Oynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı! 5 kişiye dehşet saçtı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sanal dünya çocukları son derece kötü etkilemeye başladı. Geçtiğimiz hafta Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla ROBLOX isimli oyun platformuna Türkiye'de erişim engeli getirilmişti.

Roblox'a erişim engeli getirildiRoblox'a erişim engeli getirildi

ROBLOX ÇOCUK İSTİSMARINA NEDEN OLACAK İÇERİKLER BARINDIRIYOR
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Oynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı

Rezalet oyun Roblox, pedofiliyi normal gösterdi! Çocukları sapkınlığa yönelttiRezalet oyun Roblox, pedofiliyi normal gösterdi! Çocukları sapkınlığa yöneltti

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Roblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Mahkemenin kararı yerine getirildi | Çocuk istismarına geçit yokRoblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Mahkemenin kararı yerine getirildi | Çocuk istismarına geçit yok
Roblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: "Mahkemenin kararı yerine getirildi" | Çocuk istismarına geçit yok

Bunun son örneği ise Eskişehir'de meydana geldi. Oynadığı PUBG oyununun etkisinde kalarak oyun karakteri gibi kask, gözlük ve hücum yeleği kullanan, yüzünü ise maskeyle gizleyen 18 yaşındaki A.K., Tepebaşı Camii avlusundaki çay ocağında oturan vatandaşlara bıçakla saldırdı.

Oynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı: 5 kişiye dehşet saçtıOynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı: 5 kişiye dehşet saçtı

5 KİŞİYE DEHŞET SAÇTI
Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi varTedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi var

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OYUN KARAKTERİ GİBİ GİYİNEREK VATANDAŞLARA SALDIRDIĞI ANLARI CANLI YAYINLA PAYLAŞMIŞ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | ABD’den İsrail’e hazırlıklı olun çağrısı! İran resmi ajansından flaş paylaşım: Dünya o saate kilitlendi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: ’Gürz-6’ operasyonunda 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi
Vakıf Katılım Bankası
Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’la görüşmeyi reddettim tiyatrosu çöktü! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: 14 Ağustos çağrısı
ABD Başkan adayı Donald Trump eski adı Twitter olan X platformuna geri döndü! Elon Musk ile röportaj bombası
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Başkan Erdoğan’dan gerilimi bitirin talimatı | Ankara’da mekik diplomasisi: Heyetler masada
Mehmet Doğan son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan: Gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Silopi’deki patlamaya ilişkin flaş açıklama: Kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir
Para kulelerinden after ’party’lere İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş! Bonus Halis Kahriman... Kaçak 17 katın diyeti Paris sponsorluğu mu?
Jose Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan PKK’lı teröristin taziyesine katıldı
Sokak röportajında Başkan Erdoğan’ı hedef alıp vatandaşlara hakaret eden şüpheli tutuklandı
Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da geliyor
Ankara - Şam hattında yeni dönem! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mesajı verdi: Suriye ile mutabık bir yerde... | F-16’larda son durum
Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı
SON DAKİKA