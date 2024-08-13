ESKİŞEHİR BIÇAKLI SALDIRI: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı! CANLI YAYINDA önüne geleni bıçakladı! A Haber olay yerinde!

Sanal dünya insanların zihnine zehir saçmaya devam ediyor. Eskişehir'de bilgisayar oyunu etkisinde kalarak oyun karakteri gibi giyinen 18 yaşındaki Arda Küçükyetim isimli şahıs Tepebaşı Camii avlusundaki çay ocağında oturan vatandaşlara bıçakla saldırdı. Arda Küçükyetim'in saldırıyı gerçekleştirdiği anlarda kask kamerası ile canlı yayın yaptığı belirlendi. Küçükyetim'in 6 yıl önce açtığı bir Youtube hesabı bulunduğu tespit edilirken, gelen yorumlar ise ağızları açık bıraktı. A Haber Muhabiri Merve Pekmez dehşetin yaşandığı olay yerinden ayrıntıları aktardı. işte detaylar...