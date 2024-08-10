Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! Buz gibi skandal: Ablasıyla da ilişkisi varmış! İzmir’deki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

Hilmiye Tuğba Esgin Cep telefondaki yazışmalar gösterilen Şenol A. cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Şenol A. sevgilisi Tuğba Esgin ile tartışırken tokat attığını ve genç kadının yere düştüğünü söyledi. Şenol A.'nın ifadesinde, "Tuğba ablasıyla olan mesajlaşmalarımızı gördü. Tartıştık. Tartışma sırasında tokat attım yere düştü" dediği öğrenildi.

Cinayetin işlendiği tekne.

"KEDİ SANDIM"

Öte yandan Belgin A.'nın da buzlukta ceset varken teknede 1 gün kaldığı anlaşıldı. Belgin A. ifadesinde, "Teknede ceset olduğunu bilmiyordum. Teknede kaldığımda ağır koku aldım ancak ölmüş kedi kokusu diye düşündüm" dedi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı, bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, A Haber cinayet gününe ilişkin çok özel görüntülere ulaştı. İzmir'deki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

Olaya ilişkin yeni görüntüler. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, 06.08.2024 tarihli görüntüyü değerlendirdi.