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Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! Buz gibi skandal: Ablasıyla da ilişkisi varmış! İzmir'deki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir'de bir balıkçı teknesinin buzluğunda bulunan Hilmiye Tuğba Esgin'in (26) cinayeti ile ilgili sır perdesi aralandı. Korkunç cinayetle ilgili yapılan soruşturmada dikkat çekici bilgilere ulaştı Esgin'i katleden Şenol A'nın genç kadının evli ablasıyla da ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Şenol A'nın eşinin de buzlukta ceset varken teknede 1 gün kaldığı anlaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, A Haber cinayet gününe ilişkin çok özel görüntülere ulaştı. Şüphelinin görüntülerde cesedin kokması için derin dondurucuya buz taşıdığı görüldü.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 07:04 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 09:45
Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! Buz gibi skandal: Ablasıyla da ilişkisi varmış! İzmir’deki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

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İzmir'de balıkçı teknesindeki derin dondurucuda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin (26) cinayetiyle yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İzmir'de korkunç cinayet

Olay, 6 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı barınağında rutin kontrol yapan Sahil Güvenlik ekiplerinin botundaki Zeytin isimli narkotik köpeği kıyıdaki tekneden kötü koku geldiğini fark etti.

Zeytin isimli köpeğin havlayarak uyarması üzerine teknede yapılan incelemede buzluk içerisinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 26 yaşındaki kuaför Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI
Polis, olayın ardından tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekne tamircisi K.B.Ö.'yü gözaltına aldı.

KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Tekne sahibi Şenol A. ile eşi Belgin A.'nın ifadelerine ulaştı.

ABLASIYLA YASAK AŞK YAŞIYORMUŞ
Takvim'den Ceyhun Torlak'ın haberine göre; Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tekne sahibi Şenol A.'nın Hilmiye Tuğba Esgin'in evli ablasıyla da ilişkisi olduğu cep telefonunda yapılan inceleme sonucu belirlendi.

Hilmiye Tuğba EsginHilmiye Tuğba Esgin

Cep telefondaki yazışmalar gösterilen Şenol A. cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Şenol A. sevgilisi Tuğba Esgin ile tartışırken tokat attığını ve genç kadının yere düştüğünü söyledi. Şenol A.'nın ifadesinde, "Tuğba ablasıyla olan mesajlaşmalarımızı gördü. Tartıştık. Tartışma sırasında tokat attım yere düştü" dediği öğrenildi.

Cinayetin işlendiği tekne.Cinayetin işlendiği tekne.


"KEDİ SANDIM"
Öte yandan Belgin A.'nın da buzlukta ceset varken teknede 1 gün kaldığı anlaşıldı. Belgin A. ifadesinde, "Teknede ceset olduğunu bilmiyordum. Teknede kaldığımda ağır koku aldım ancak ölmüş kedi kokusu diye düşündüm" dedi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı, bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, A Haber cinayet gününe ilişkin çok özel görüntülere ulaştı.

İzmir'deki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

Olaya ilişkin yeni görüntüler.Olaya ilişkin yeni görüntüler.

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, 06.08.2024 tarihli görüntüyü değerlendirdi.

TEKNEYE BUZ TAŞIMIŞ
Almayaçayır, "Ekiplerin yaptığı çalışmada cinayet işlendikten sonra şüphelinin tekneyi temizlediği görüldü. Şüpheli cesedin kokması için derin dondurucuya buz taşımış. Ekipler tam 240 saatlik güvenlik kamerası inceledi. Genç kadının o bölgeye nasıl geldiği tek tek incelendi. Şüpheli cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyledi. Olayda 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balıkçı barınağında rutin kontrol yapan Sahil Güvenlik ekiplerinin botundaki Zeytin isimli narkotik köpeği kıyıdaki tekneden kötü koku geldiğini fark etti. Ekipler, bölgeye gittiklerinde derin dondurucudan sarkmış bir el görmüş. ifadelerini kullandı.

Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! Sır perdesi aralandı: Kocasını teknede başka kadınla basınca...Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! Sır perdesi aralandı: Kocasını teknede başka kadınla basınca...
Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! Sır perdesi aralandı: Kocasını teknede başka kadınla basınca...

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