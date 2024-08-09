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Pendik’te İETT otobüsü binaya çarptı: Hasar alan 4 katlı binanın yıkım çalışmaları başladı

Pendik'te bir İETT otobüsünün elektrikli motosiklete çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağır hasar gören 4 katlı binanın yıkımına başlandı. Olayda binadaki 56 kişi tahliye edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 16:58 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 17:09
Pendik’te İETT otobüsü binaya çarptı: Hasar alan 4 katlı binanın yıkım çalışmaları başladı

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Pendik'te bir İETT otobüsünün elektrikli motosiklete çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip 4 katlı bir binanın kolonuna çarpması sonucu binada ağır hasar meydana geldi.

Binanın drone ile havadan görüntüsü.Binanın drone ile havadan görüntüsü.

Olayın ardından otobüs, ekiplerin çalışmalarının ardından dün akşam saatlerinde olay yerinden kaldırıldı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Vatan Caddesi'nde yaşanan kazada, 14 daireden oluşan binada yaşayan 56 kişi tahliye edildi. Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İETT otobüsünün çarptığı binada yıkım kamerada!

Bina kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı.

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