Pendik’te İETT otobüsü binaya çarptı: Hasar alan 4 katlı binanın yıkım çalışmaları başladı

Pendik'te bir İETT otobüsünün elektrikli motosiklete çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip 4 katlı bir binanın kolonuna çarpması sonucu binada ağır hasar meydana geldi.
Pendik'te bir İETT otobüsünün elektrikli motosiklete çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip 4 katlı bir binanın kolonuna çarpması sonucu binada ağır hasar meydana geldi.
Olayın ardından otobüs, ekiplerin çalışmalarının ardından dün akşam saatlerinde olay yerinden kaldırıldı.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Vatan Caddesi'nde yaşanan kazada, 14 daireden oluşan binada yaşayan 56 kişi tahliye edildi. Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Bina kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı.