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Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! Sır perdesi aralandı: Kocasını teknede başka kadınla basınca...

İzmir'de bir balıkçı teknesinin buzluğunda bulunan Hilmiye Tuğba Esgin'in (26) cinayetinin arkasındaki sırlar gün yüzüne çıktı. Korkunç cinayetle ilgili yapılan soruşturmada dikkat çekici bilgilere ulaştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, genç kadının yasak bir aşk nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 16:12 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 16:33
Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! Sır perdesi aralandı: Kocasını teknede başka kadınla basınca...

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Olay, 6 Ağustos'ta akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi.

Balıkçı barınağında rutin kontrol yapan güvenlik güçleri bir tekneden kötü koku geldiğini fark etti.

Hilmiye Tuğba EsginHilmiye Tuğba Esgin

İzmir'de korkunç cinayet

KÖTÜ KOKU AÇIĞA ÇIKARDI
Sabah'ta yer alan habere göre; Teknede yapılan incelemede buzluk içerisinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlendi. Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Esgin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in kesin ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayın ardından tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekne tamircisi K.B.Ö.'yü gözaltına aldı.

CİNAYETİN ARDINDAKİ SIR PERDESİ ARALANDI
Hilmiye Tuğba Esgin (26) cinayetinin ardındaki sır perdesi aralandı. Korkunç cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada çok çarpıcı detaylara ulaştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada genç kadının yasak aşka kurban gittiği ortaya çıktı.

CİNAYETİN NEDENİ YASAKA AŞK
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu cinayetten önce Belgin A.'nın eşi Şenol A.'yı teknede Tuğba Esgin ile bastığı, sonrasında genç kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Hilmiye Tuğba EsginHilmiye Tuğba Esgin

TEKNEYİ TAMİR ETTİRECEKTİ
Gözaltındaki üçüncü isim K.B.Ö.'nün tekne tamircisi olduğu, Şenol A. tarafından bozuk olan tekneyi yaptırmak için çağrıldığı tespit edildi.


YAKALANMASAYDI CESEDİ DENİZE ATACAKTI
Şenol A.'nın polisler tarafından yakalanmasaydı, arızalı tekneyi yaptırdıktan sonra açılıp cesedi denize atmayı planladığı öğrenildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde devriye görevini yaparken köpeklerinin koku almasıyla cesedin bulunduğu ve cinayeti ortaya çıktığı bildirildi.



Öte yandan boğularak öldürülen genç kadının cesedi 39 derecede kokmasın diye Şenol A. tarafından 4-5 gündür teknedeki buzlukta saklandığı belirlendi. Şüphelinin buzlar eridikçe tekneye çuval çuval buz taşıdığı belirlendi. Şenol A.'nın ayrıca tiner getirerek kimyasal maddelerle cesetteki kokuyu bastırmaya çalıştığı öğrenildi.



TUĞBA'DAN GERİYE MUTLULUK DOLU POZLAR KALDI
Korkunç cinayete kurban giden Tuğba Esgin'in fotoğraflarına ulaşıldı. 3 şüphelinin ifade alma işlemleri sürerken, tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Söz konusu paylaşım.Söz konusu paylaşım.


AZRAİL BİLE AYAĞIMIZA GELECEK
Esgin'in yıllar önce yaptığı paylaşımda, "Azrail bile ayağımıza gelecekken, sen neyin tribindesin" yazdığı görüldü.

İzmirde tüyler ürperten olay: Hilmiye Tuğba Esginin cesedi teknedeki dondurucudan çıktı | Çuval çuval buz!İzmirde tüyler ürperten olay: Hilmiye Tuğba Esginin cesedi teknedeki dondurucudan çıktı | Çuval çuval buz!
İzmir'de tüyler ürperten olay: Hilmiye Tuğba Esgin'in cesedi teknedeki dondurucudan çıktı | Çuval çuval buz!

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