Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! Sır perdesi aralandı: Kocasını teknede başka kadınla basınca...

KÖTÜ KOKU AÇIĞA ÇIKARDI Sabah'ta yer alan habere göre; Teknede yapılan incelemede buzluk içerisinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin 'e ait olduğu belirlendi. Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Esgin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in kesin ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayın ardından tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekne tamircisi K.B.Ö.'yü gözaltına aldı.



CİNAYETİN ARDINDAKİ SIR PERDESİ ARALANDI

Hilmiye Tuğba Esgin (26) cinayetinin ardındaki sır perdesi aralandı. Korkunç cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada çok çarpıcı detaylara ulaştı.