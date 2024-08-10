Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! Bu gibi skandal: Ablasıyla da ilişkisi varmış! Şoke eden savunma hayrete düşürdü

İzmir'de balıkçı teknesindeki derin dondurucuda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin (26) cinayetiyle yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Olay, 6 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı barınağında rutin kontrol yapan Sahil Güvenlik ekiplerinin botundaki Zeytin isimli narkotik köpeği kıyıdaki tekneden kötü koku geldiğini fark etti.
Zeytin isimli köpeğin havlayarak uyarması üzerine teknede yapılan incelemede buzluk içerisinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 26 yaşındaki kuaför Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis, olayın ardından tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekne tamircisi K.B.Ö.'yü gözaltına aldı.
KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Tekne sahibi Şenol A. ile eşi Belgin A.'nın ifadelerine ulaştı.
ABLASIYLA YASAK AŞK YAŞIYORMUŞ
Takvim'den Ceyhun Torlak'ın haberine göre; Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tekne sahibi Şenol A.'nın Hilmiye Tuğba Esgin'in evli ablasıyla da ilişkisi olduğu cep telefonunda yapılan inceleme sonucu belirlendi.