Ereğli’de korkunç trafik kazası: Hafriyat kamyonu taksiye çarpıp yayaları ezdi! Bir ölü, beş yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Kaza Ereğli'nin Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Hafriyat kamyonunun taksiye arkadan çarpması sonucu taksi kontrolden çıkarak yayalara çarptı ve dere yatağına düştü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonunun arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan taksi dereye düştü

YOL KENARINDAKİ YAYALARA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, Sedat Ç.'nin kullandığı 67 ACV 536 plakalı hafriyat kamyonu, Emirhan Parlak yönettiği 67 T 5052 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi yoldan çıkarak yol kenarındaki yayalara çarptı ve köprüden düştü.

Kazada hayatını kaybeden Zehra Yolaçan.

TATİLE GELDİ KAZADA ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanan Zehra Yolaçan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zehra Yolçan ve ailesi tatil için İtalya'dan memleketlerine dönerken bu trajik kazayla karşılaştı.

Kamyon taksiye, taksi yayalara çarpıp dereye düştü: 1 ölü

Diğer yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Güvenlik kameraları, kazanın detaylarını ve kamyonun taksiye çarpmasını görüntülendi.