Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Kasa kasa domatesleri çöpe döken işletmeye ağır ceza





5957 sayılı Hal Kanununda, malların toptan veya perakende ticaretinde; piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulmasının yasaklandığı hatırlatılarak, "Yasağa aykırı hareket edenler için doğrudan veya bakanlığımızın talebi üzerine belediyelerce 123 bin 213 TL idari para cezası uygulanması öngörülmüş olup bu kapsamda, domatesleri çöpe döken işletmeye Hal Kanunu kapsamında 123 bin 213 TL idari para cezası uygulanması talimatı Söğüt Belediyesi'ne iletilmiştir. Ayrıca, bakanlığımızca en kısa zamanda ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bakanlık olarak, fiyatları yükseltmek maksadıyla ürünlerin stoklanması veya yok edilmesi gibi eylemlerin gerçekleştirilmesine asla müsaade edilmeyecek ve bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında en ağır yaptırımların uygulanmasına devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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