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Pendik'te İETT otobüsü berber dükkanına girdi: 6 yaralı | 4 katlı bina yıkılacak mı?

Son dakika haberi! İstanbul Pendik'te dün şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü berber dükkanına girdi. Dün yaşanan kazada 6 kişi yaralandı. Binanın yıkılma riskine karşı İETT otobüsü bulunduğu yerden çekilmedi. Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltılmış, apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi bina sakinlerine kira ve eşya yardımı yapılacağını sözünü verdi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 18:26 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 10:31
Pendik’te İETT otobüsü berber dükkanına girdi: 6 yaralı | 4 katlı bina yıkılacak mı?

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İstanbul Pendik'te, dün İETT otobüsünün önce 3 teker elektrikli motosiklete sonra binaya çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

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4 KATLI BİNANIN GİRİŞİNDEKİ BERBER DÜKKANINA ÇARPTI
B.D. idaresindeki 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce Salih Ç. yönetimindeki 3 teker elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri, güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltıldı, görevliler apartmanın elektrik, su ve doğal gazını kesti.

Sağlık görevlileri, kazada yaralanan Ahsen A, Muzaffer O, Kerim Ç, Berrak Ç, Salih Ç ve Mevsim E'yi hastaneye kaldırdı.

KAZA NEDENİYLE BİNA BOŞALTILDI
Berber dükkanının sahibi Tufan Mutlu, iş yerinde müşterilerinin de olduğu anda otobüsün çarptığını söyledi. Kendilerini can havliyle dışarı attıklarını belirten Mutlu, kaza nedeniyle binanın boşaltıldığını belirtti.

ELEKTRİK SU VE DOĞAL GAZ KESİLDİ
Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltılmış, apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

Esnaf Abdullatif Yanık ise binada hasar meydana geldiğini ve yaralılar olduğunu ifade etti. Binanın yıkılma riskine karşı İETT otobüsü bulunduğu yerden çekilmedi.

CADDE ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Bu arada, kazanın meydana geldiği cadde çift yönlü olarak trafiğe kapalı tutuluyor.

KİRA VE EŞYA YARDIMI YAPILACAK
Çalışmaların devam ettiği kaza yerine sabahın erken saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül geldi. Yetkililerden bilgi alarak kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Gül, zarar gören bina sakinlerinin sıkıntılarını da dinledi. Gül, bina sakinlerine kira ve eşya yardımı yapılacağını sözünü verdi.

Olay yerinde bekleyen bina sakinleriyle de görüşen Gül, şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Sizlere yeni evler lazım, bu evin akıbeti belli olana kadar. Öğleden sonra nereye taşınacağınızı ne yapacağınızı arkadaşlarımız sizi bilgilendirir. İmkanlar ölçüsünde belli bir miktarda sizlere nakdi yardım yapacağız. Sonraki süreci de takip edeceğiz. Bugünden tezi yok bir yere yerleşip, o evde yeni hayat kuracaksınız. Dolayısıyla bu binayı sonsuza kadar beklemeyeceğiz. Bu binada yapacağımız şey şu; içinden bir şey alarak mı yıkacağız, almadan mı yıkacağız. Binanın yıkılacağı belli. Bu bina burada mı yapılacak, başka yerde mi yapılacak, nasıl yapılacak, hangi kurum yapacak bunlar teknik ayrıntılar, size bilgi vereceğiz."

İncelemelerin ardından Vali gül olay yerinden ayrıldı.

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