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Kocaeli’de dehşet! 17 yaşındaki genç yarım saat içinde 4 kişiyi bıçakladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün 17 yaşındaki G.Ö.S. yarım saat içinde 4 kişiyi bıçakladı. Şüpheli, gece saatlerinde polis tarafından yakalandı. Mağdurlar, G.Ö.S.'nin kendilerine "Ne bakıyorsun?" diyerek saldırdığını belirtti.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 15:28 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 15:43
Kocaeli’de dehşet! 17 yaşındaki genç yarım saat içinde 4 kişiyi bıçakladı

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Koceli'nin İzmit ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan korkunç olayda, 17 yaşındaki G.Ö.S. isimli şüpheli, sadece yarım saat içinde 4 kişiyi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, şüpheli gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. G.Ö.S.'nin, bıçakladığı kişilere "Ne bakıyorsun?" diyerek saldırdığı öğrenildi.

Kocaeli’de 17 yaşındaki genç yarım saat içinde 4 kişiyi bıçakladı.Kocaeli’de 17 yaşındaki genç yarım saat içinde 4 kişiyi bıçakladı.

Olay, saat 16.00 civarında İzmit'in Ömerağa Mahallesi'ndeki Pertav Paşa Caddesi'nde başladı. G.Ö.S., önce T.L isimli kişiyi bacağından bıçakladı ve ardından yaklaşık 200 metre ilerleyerek Cumhuriyet Caddesi'nde S.İ.Y. (20) adlı kişiyi bıçakladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yarım saatte 4 kişinin, G.Ö.S. (17) tarafından bıçaklandığı güzergah.Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yarım saatte 4 kişinin, G.Ö.S. (17) tarafından bıçaklandığı güzergah.

Ardından yaklaşık 250 metre uzaklıktaki Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bir kafede oturan M.T. (16) ve daha sonra yine Pertev Paşa Caddesi'nde E.B. (16) adlı kişilere bıçakla saldırdı. Kısa sürede bölgede art arda gelen bıçaklanma ihbarları üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayla ilgili olarak birbirini tanımayan 4 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ve ilk olay yerine yaklaşık 250 metre mesafedeki kafede M.T. de bıçaklandı.Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ve ilk olay yerine yaklaşık 250 metre mesafedeki kafede M.T. de bıçaklandı.

POLİSLER HAREKETE GEÇTİ

Yaralıların verdikleri ifadeler doğrultusunda şüphelinin G.Ö.S. olduğu tespit edildi G.Ö.S, gece saatlerinde polis tarafından yakalanarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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