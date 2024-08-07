İzmir'de tüyler ürperten olay: Hilmiye Tuğba Esgin'in cesedi teknedeki dondurucudan çıktı | Çuval çuval buz!

İzmir'de tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Karşıyaka'da balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde kadın cesedi bulundu. Cesedin kokmaması için tekneye çuval çuval buz taşındığı öğrenilirken tekne sahibi şüpheli gözaltına alındı.