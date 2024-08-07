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İzmir'de tüyler ürperten olay: Hilmiye Tuğba Esgin'in cesedi teknedeki dondurucudan çıktı | Çuval çuval buz!

İzmir'de tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Karşıyaka'da balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde kadın cesedi bulundu. Cesedin kokmaması için tekneye çuval çuval buz taşındığı öğrenilirken tekne sahibi şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 13:45 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 14:03
İzmir’de tüyler ürperten olay: Hilmiye Tuğba Esgin’in cesedi teknedeki dondurucudan çıktı | Çuval çuval buz! 1

İzmir Karşıyaka'daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunda Hilmiye Tuğba Esgin isimli kadının cesedi bulundu.

İzmir’de tüyler ürperten olay: Hilmiye Tuğba Esgin’in cesedi teknedeki dondurucudan çıktı | Çuval çuval buz! 2

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka'da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti.

İzmir'de korkunç cinayet

İzmir’de tüyler ürperten olay: Hilmiye Tuğba Esgin’in cesedi teknedeki dondurucudan çıktı | Çuval çuval buz! 3

Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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