İzmir'de tüyler ürperten olay: Hilmiye Tuğba Esgin'in cesedi teknedeki dondurucudan çıktı | Çuval çuval buz!

İzmir'de tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Karşıyaka'da balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde kadın cesedi bulundu. Cesedin kokmaması için tekneye çuval çuval buz taşındığı öğrenilirken tekne sahibi şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Karşıyaka'daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunda Hilmiye Tuğba Esgin isimli kadının cesedi bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka'da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti.