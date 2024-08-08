Edirne’de dere felaketi: Yüzlerce balık ölü bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünde, dere yatağında meydana gelen toplu balık ölümleri endişe yarattı. Danişment köyü sahili yakınlarındaki dere yatağında, sabah saatlerinde kıyıya vurmuş yüzlerce ölü balık bulundu.

Keşan’da dere yatağında yaşanan balık ölümleri korku yarattı

Sahilde yürüyüşe çıkan köylüler, dereye vurmuş yüzlerce balığın ölüsünü fark etti ve durumu yetkililere bildirdi.

Edirne'de yüzlerce balık telef oldu

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Balık ölümlerinin nedeni, dereden ve balıklardan alınacak numunelerin incelemesinin ardından netlik kazanacak.