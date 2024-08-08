SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Edirne'de dere felaketi: Yüzlerce balık ölü bulundu

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünde yaşanan toplu balık ölümleri, köy halkını ve yetkilileri alarma geçirdi. Dere kenarına giden köylüler, su yüzeyine vurmuş yüzlerce ölü balık ile karşılaştı. Olay, bölgede büyük bir tedirginlik yarattı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 15:32 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 15:32
Edirne’de dere felaketi: Yüzlerce balık ölü bulundu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünde, dere yatağında meydana gelen toplu balık ölümleri endişe yarattı. Danişment köyü sahili yakınlarındaki dere yatağında, sabah saatlerinde kıyıya vurmuş yüzlerce ölü balık bulundu.

Keşan’da dere yatağında yaşanan balık ölümleri korku yarattı Keşan’da dere yatağında yaşanan balık ölümleri korku yarattı

Sahilde yürüyüşe çıkan köylüler, dereye vurmuş yüzlerce balığın ölüsünü fark etti ve durumu yetkililere bildirdi.

Edirne'de yüzlerce balık telef olduEdirne'de yüzlerce balık telef oldu

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Balık ölümlerinin nedeni, dereden ve balıklardan alınacak numunelerin incelemesinin ardından netlik kazanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırladı | Gündemlerinde ne var?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! Merkez Bankası’nın dolar rezervinde artış
Türk Telekom
Eylem Tok’un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! Şikayetlerini sıraladı hayallerini yazdı! 106 günlük firarda yaptıkları dehşete düşürdü
Google ve Meta’dan kirli ortaklık! Çocukları hedef alacaklarını açıkça ilan ettiler: 18 yaş altındakilere…
İmamoğlu Paris’te İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Etkinlikte kimler vardı?
Maliye Bakanlığı’ndan 200 bin Martı TAG Sürücüsüne Müjde!
Biri bu soygunu durdursun! Diyarbakır’da bir mahallenin %98’i kaçak elektrik kullanıyor: Yıllık ortalamanın tam 12 katı tüketim
Pendik’te İETT otobüsü berber dükkanına girdi: 6 yaralı | 4 katlı bina yıkılacak mı? Kaza anı kamerada
Ferdi Kadıoğlu için servet ödemeye hazırlar! İngilizler çıldırdı! Rekor bonservis
Togg’dan heyecanlandıran haber: Her an yollarda T10F ile karşılaşabilirsiniz! İşte ön sipariş tarihi
MSB’den Çok katmanlı hava savunma sistemi mesajı! Suriye’de neler oluyor? Ayn-El Arap’ta ’Rus - Şam üssü’ iddiaları
Emekliye promosyon ödemesi iki katına çıktı! SGK açıkladı: 81 ilde 5 bin 500 üzerinde firmayla indirim anlaşması imzalandı
Kamala Harris’ten Filistin destekçilerine sert çıkış! Protestocuları tehditle susturmaya çalıştı
CANLI TAKİP | ABD basınından flaş iddia: Hizbullah harekete geçti: İran’dan önce saldıracak
SON DAKİKA