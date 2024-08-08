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Zeka testi: Resimdeki üç bulut nerede? 389 kişi birden denedi 5'i başarıya ulaştı

Ünlü optik illüzyon ustası Gergely Dudas gözlerinizi kamaştıracak yeni bir zeka oyunuyla karşımızda. Bu yeni optik illüzyon onlarca hayvan arasına 3 tane bulut içeriyor. Dudás, bu kez de aralarında üç gizli bulut bulunan teste bizleri davet ediyor. Peki, resimdeki üç bulut nerede? İşte testin detayları!

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 11:35 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 11:49
Zeka testi: Resimdeki üç bulut nerede? 389 kişi birden denedi 5’i başarıya ulaştı

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Son günlerde sosyal medyada viral olan bir optik illüzyon, dikkatli gözleri büyüledi. Bir fotoğraf, üç bulutu gizli bir şekilde içeren bir optik illüzyon olarak karşımıza çıktı. Basit bir gökyüzü resmi gibi görünen bu görüntüde, aslında gözlerimizin fark etmediği üç bulut bulunuyor.

RESİMDEKİ ÜÇ BULUT NEREDE?

Bu ilginç bulmacada, gökyüzünde yer alan çeşitli bulutların içinde saklanmış üç belirgin bulut var. Ancak bu bulutlar, diğer bulutlarla karışmış ve fark edilmeleri zorlaştırılmış. İşte görsel, görme yeteneğinizi sınayacak ve sabrınızı test edecek bir meydan okuma sunuyor.

NASIL ÇÖZÜLÜR?

Görseli İnceleyin: Resme dikkatlice bakın ve her bir bulutun detaylarını gözlemleyin.

Küçük Detaylara Dikkat Edin: Bazı bulutlar diğerlerinin içinde gizlenmiş olabilir veya bulutun şeklini ve rengini dikkatlice kontrol ederek bulutları ayırt edebilirsiniz.

Sabırlı Olun: İlk bakışta bulutları bulmak zor olabilir, ancak gözlerinizi dikkatli bir şekilde odakladığınızda ve birkaç kez incelediğinizde bu bulutları bulmak daha kolay hale gelecektir.

Bu görsel bulmacayı çözmek, sadece eğlenceli bir meydan okuma sunmakla kalmaz, aynı zamanda göz kaslarınızı güçlendirmek ve konsantrasyonunuzu artırmak için de iyi bir egzersiz olabilir.

İşte bulutların yeri!

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