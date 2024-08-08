Zeka testi: Resimdeki üç bulut nerede? 389 kişi birden denedi 5’i başarıya ulaştı

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Son günlerde sosyal medyada viral olan bir optik illüzyon, dikkatli gözleri büyüledi. Bir fotoğraf, üç bulutu gizli bir şekilde içeren bir optik illüzyon olarak karşımıza çıktı. Basit bir gökyüzü resmi gibi görünen bu görüntüde, aslında gözlerimizin fark etmediği üç bulut bulunuyor.

RESİMDEKİ ÜÇ BULUT NEREDE? Bu ilginç bulmacada, gökyüzünde yer alan çeşitli bulutların içinde saklanmış üç belirgin bulut var. Ancak bu bulutlar, diğer bulutlarla karışmış ve fark edilmeleri zorlaştırılmış. İşte görsel, görme yeteneğinizi sınayacak ve sabrınızı test edecek bir meydan okuma sunuyor.