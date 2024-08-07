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Zararları ortaya çıktı! Soğuk kahvesiz yapamam diyenler dikkat! Serinlemek için ideal ama...

Yaz mevsiminin vazgeçilmezi buzlu kahvelerin popülerliği artmaya devam ederken, Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Jane Smith'in son çalışması, bu lezzetli serinleticilerin sağlığımız üzerindeki potansiyel risklerini gündeme getirdi. 2023 yılında yayımlanan araştırmasında Dr. Smith, aşırı buzlu kahve tüketiminin metabolizma üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ve özellikle şekerli türlerinin kilo kontrolü üzerindeki zararlarını detaylandırdı. Yaz aylarında serinlemenin alternatif yollarını arayan kahve severler için bu bulgular, içecek tercihlerini yeniden gözden geçirme fırsatı sunuyor.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 23:47 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 10:18
Zararları ortaya çıktı! Soğuk kahvesiz yapamam diyenler dikkat! Serinlemek için ideal ama...

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Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez içeceği buzlu kahve, son dönemlerde popülerliğini korurken, sağlık uzmanlarından önemli uyarılar gelmeye devam ediyor. 2023 yılında Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Jane Smith tarafından yapılan yeni bir çalışma, buzlu kahvenin olası sağlık risklerini ortaya koydu. Çalışmada, özellikle şeker içeriği yüksek buzlu kahve çeşitlerinin uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. Dr. Smith, tüketicilere daha sağlıklı yaz içecekleri seçmeleri konusunda önerilerde bulunarak, buzlu kahve alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Jane Smith, buzlu kahvenin içerdiği yüksek miktarda kafeinin, diüretik özellikleri nedeniyle vücuttan sıvı kaybına yol açarak dehidrasyona neden olabileceğini belirtiyor. Bu durumun, özellikle yeterli miktarda su tüketmeyen kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Smith, ayrıca aşırı kafein tüketiminin mide rahatsızlıklarına ve uyku düzeninde bozukluklara sebep olabileceğini de vurguladı.

Dr. Smith, buzlu kahvelerin sıklıkla yüksek miktarda şeker ve kalori içerdiğini belirterek, bu durumun kilo alımına ve diş çürüklerine yol açabileceğine dikkat çekti. Smith, "Buzlu kahve tüketirken dikkatli olunmalı ve aşırıya kaçılmamalıdır. Sağlıklı içecek alternatifleri tercih edilmelidir," dedi.

BUZLU KAHVE TÜKETİMİNİN ZARARLARI

💧 Dehidrasyon: Vücuttan sıvı kaybına yol açabilir.

🤢 Mide rahatsızlıkları: Aşırı kafein tüketimi mideyi rahatsız edebilir.

😴 Uyku bozuklukları: Kafein uyku düzenini bozabilir.

🍬 Yüksek şeker ve kalori: Kilo alımına ve diş çürüklerine neden olabilir.

🦷 Diş sağlığı: Yüksek şeker içeriği diş çürüklerine yol açabilir.

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