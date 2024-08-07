Zararları ortaya çıktı! Soğuk kahvesiz yapamam diyenler dikkat! Serinlemek için ideal ama...

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Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez içeceği buzlu kahve, son dönemlerde popülerliğini korurken, sağlık uzmanlarından önemli uyarılar gelmeye devam ediyor. 2023 yılında Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Jane Smith tarafından yapılan yeni bir çalışma, buzlu kahvenin olası sağlık risklerini ortaya koydu. Çalışmada, özellikle şeker içeriği yüksek buzlu kahve çeşitlerinin uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. Dr. Smith, tüketicilere daha sağlıklı yaz içecekleri seçmeleri konusunda önerilerde bulunarak, buzlu kahve alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Jane Smith, buzlu kahvenin içerdiği yüksek miktarda kafeinin, diüretik özellikleri nedeniyle vücuttan sıvı kaybına yol açarak dehidrasyona neden olabileceğini belirtiyor. Bu durumun, özellikle yeterli miktarda su tüketmeyen kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Smith, ayrıca aşırı kafein tüketiminin mide rahatsızlıklarına ve uyku düzeninde bozukluklara sebep olabileceğini de vurguladı.