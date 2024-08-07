Avcılar’da park halindeki minibüsün camını kırarak içindeki malzemeleri çalan hırsız kamerada

Avcılar'da 4 Ağustos Pazar günü sabaha karşı bir minibüs hırsızlığı yaşandı. Yeşilkent Mahallesi G-604 Sokak'ta park halindeki minibüse yaklaşan bir şüpheli, aracı inceledikten sonra camını kırarak içeri girdi.
ÇALINAN EŞYALAR: MATKAP VE İNŞAAT MALZEMELERİ
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, şüpheli aracın içinde bulunan matkap ve çeşitli inşaat malzemelerini içeren kutuyu çaldı. Hırsız, eşyaları aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
GÜVENLİK KAMERASINDA HIRSIZLIK ANI
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.