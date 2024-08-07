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Avcılar’da park halindeki minibüsün camını kırarak içindeki malzemeleri çalan hırsız kamerada

Avcılar’da park halindeki bir minibüsün camını kırarak içeri giren bir kişi, minibüsteki matkap ve inşaat malzemelerinin bulunduğu kutuyu çaldı. Hırsızlık olayı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 11:31 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 11:31
Avcılar’da park halindeki minibüsün camını kırarak içindeki malzemeleri çalan hırsız kamerada

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Avcılar'da 4 Ağustos Pazar günü sabaha karşı bir minibüs hırsızlığı yaşandı. Yeşilkent Mahallesi G-604 Sokak'ta park halindeki minibüse yaklaşan bir şüpheli, aracı inceledikten sonra camını kırarak içeri girdi.

Yer: Avcılar! minibüsten hırsızlık kamerada

Güvenlik kamerasında hırsızlık anı Güvenlik kamerasında hırsızlık anı

ÇALINAN EŞYALAR: MATKAP VE İNŞAAT MALZEMELERİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, şüpheli aracın içinde bulunan matkap ve çeşitli inşaat malzemelerini içeren kutuyu çaldı. Hırsız, eşyaları aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Minibüsteki matkap ve inşaat malzemelerini çaldıMinibüsteki matkap ve inşaat malzemelerini çaldı

GÜVENLİK KAMERASINDA HIRSIZLIK ANI

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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