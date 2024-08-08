Serinlemek için yüzen çocuklar tek renge büründü! Van Gölü’ne esmer giren sarışın çıkıyor! Sebebi ise bakın neymiş

Van Gölü , doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında gölde yüzen çocukların saçlarının sararmasının nedenini açıklayan Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, sodalı suyun ve güneşin saçlar üzerindeki etkisinin büyük olduğunu belirtti. Özkol, "Göle giren özellikle yağlı ciltler, bundan etkilenir. Gölün sodalı suyu, cildin ölü tabakasını alır. Dolayısıyla çocukların sık aralıklarla göle girmeleri, onların saçlarını sarartıyor. Çünkü bir açıcı etki yapıyor. Sodanın açıcı etkisi güneşle birleşince ve buranın yüksek rakımı da eklenince saçlar sararıyor" dedi.

Van Gölü kıyısındaki Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, göle girdiklerinde saçlarının sarardığını belirtiyorlar. 11 yaşındaki Semih Gök, "Yaz tatili başlayınca Van Gölü'ne girmeye başlıyoruz. Her gün, gölde yüzüyoruz. Bu durum, saçlarımızın sarı olmasına neden oluyor. Bu durumdan da memnunuz" dedi. Mahalle sakinlerinden Ekrem Tan da gölde yüzen tüm çocukların saç ve kaşlarının yazın sarardığını, kışın ise eski rengine döndüğünü ifade etti.

ÖNLEMLER VE UYARILAR

Prof. Dr. Özkol, kış aylarında saçların eski rengine döndüğünü, ancak önemli olanın vücudu korumak olduğunu vurguladı. "Gölde yüzen çocuklarımız mümkünse yanmasınlar. Çünkü güneşin etkisiyle her bir yanık, deri kanseri riskini de arttırır. O açıdan saçları sararsın ama vücutları yanmasın" dedi. Çocukların saçlarının sararmasını önlemek için herhangi bir önlem almaya gerek olmadığını da ekleyen Özkol, Doğu Anadolu halkı için sarı saçın kıymetli olduğunu ve çocukların bu durumu sevdiklerini belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dermatoloji (Cildiye) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, yaz aylarında Van Gölü'nün sodalı suyunun cilt ve saç üzerinde etkisi olduğunu söyledi. Güneş ve sodalı suyun etkisiyle saçların sarardığını belirten Prof. Dr. Özkol, "Göle giren özellikle yağlı ciltler, bundan etkilenir.Gölün sodalı suyu, cildin ölü tabakasını alır. Dolayısıyla çocukların sık aralıklarla göle girmeleri, onların saçlarını sarartıyor. Çünkü bir açıcı etki yapıyor. Sodanın açıcı etkisi güneşle; bir de buranın rakımı da yüksek olduğu için saçları sarartıyor, özellikle yatkın olan çocuklarda. Tam esmer çocukların değil, biraz daha kumral çocukların saçları daha da sarıya, saçı kızıl olanların da daha da kırmızıya dönebilir" dedi.