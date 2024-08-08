Gelin görümce kavgası hastanede son buldu: Yüzüne kaynar su döktü

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı olan Altındere Osmanağa Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu S.K. (31) ile İstanbul'dan ziyaretlerine gelen görümcesi F.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.