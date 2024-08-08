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Gelin görümce kavgası hastanede son buldu: Yüzüne kaynar su döktü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikamet eden 31 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre ziyaret için İstanbul'dan gelen görümcesi tarafından yüzüne kaynar su dökülmesi neticesinde yaralandı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 10:37 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 10:57
Gelin görümce kavgası hastanede son buldu: Yüzüne kaynar su döktü

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Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı olan Altındere Osmanağa Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu S.K. (31) ile İstanbul'dan ziyaretlerine gelen görümcesi F.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

YÜZÜNE KAYNAR SU DÖKTÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., S.K.'nın yüzüne kaynar su dökerek yaralanmasına sebep oldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yüzüne kaynar su dökülen genç kadın.Yüzüne kaynar su dökülen genç kadın.

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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