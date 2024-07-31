Meclis kanun teklifini onayladı! İşte tüm tartışmalara nokta koyacak başıboş köpeklere yönelik düzenlemenin detayları

Başıboş köpek sorunuyla ilgili ilk adım atıldı. Meclis, kanun teklifini onayladı. İşte tüm tartışmalara nokta koyacak düzenlemenin detayları...



Hayvanı sokağa bırakan kişilere, 60 bin TL ceza verilecek.

Hayvanları bakımevinden atanlara, hayvan başı 50 bin lira ceza kesilecek.

Bulaşıcı hastalık taşıyan ve kontrol edilemeyen köpeklere, veteriner kararıyla ötanazi yapılacak.

Sahipler, hayvanlarına 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimlik taktıracak.

Başıboş köpekler barınaklara alınacak. Kısırlaştırılıp sahiplendirilecek.

Nüfusu 25 bini aşan belediyeler, sahipsiz hayvan bakımevleri kuracak.

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