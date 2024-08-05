İş adamı saatini satmak isterken 40 milyon lira gaspa uğradı!

İstanbul'da yaşayan ve ticaretle uğraşan işadamı Ömer Uğurlu (42), Kapalıçarşı'da tanıştığı Mehmet G'den (40) saate alıcı bulmasını istedi. Mehmet G'nin tanıştırdığı Ahmet K. (31) ve Mesut A. Uğurlu'ya saatin güncel değerinin 1.2 milyon dolar (40 milyon Türk lirası) olduğu için satmasının zor olduğunu söyledi.

ALICILARDAN ŞÜPHELENDİ

Mehmet G., daha sonra Uğurlu'yu peşin paralı alıcı olduklarını belirttiği Sinan D. (23) ve İzzettin O. (31) ile bir araya getirdi. Alıcıların halinden şüphelenen Uğurlu, saati alıp yürüyerek oradan ayrıldı ancak Mehmet G. ve Sinan D. Uğurlu'yu takibe başladı.

MOTOSİKLETLİLERDİ

Uğurlu, motosikletle giderken 4 gaspçı önünü kesti. Ateş açıp saati istedi. Mehmet G. saatin olduğu çantayı alıp gaspçılara verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi çalışma başlattı. Olaya karışan 7 şüpheliden 5'i yakalandı. 3 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Firari 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saatin izine rastlanılamadığı öğrenildi. Şüpheliler hakkında 32 yıl kadar hapis istendi.

Armağan Yılmaz