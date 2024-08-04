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Zehir tacirlerine geçit yok! İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

Türkiye zehir tacirlerine nefes aldırmıyor. Ticaret Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetaminin Gümrükler Muhafaza ekiplerince ele geçirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 00:24 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 00:24
Zehir tacirlerine geçit yok! İran’dan Türkiye’ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin Gümrükler Muhafaza ekiplerince ele geçirildiğini bildirdi.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelerine yer verildi:

"Gümrükler Muhafaza birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği kaydedilen açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin, dikkatli ve özverili çalışmaları neticesinde zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, "Birimlerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerimizin zehirlenmesine karşı yürütülen kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

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