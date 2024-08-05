TEM Hasdal mevkiinde trafiği durma noktasına getiren kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu | İSTANBUL YOL DURUMU

TEM Otoyolu Kemerburgaz - Alibeyköy yönünde, orta şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası 1 şerit trafiğe kapatıldı.



Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasdal mevkiinde meydana gelen bu kaza trafiği de büyük oranda etkiledi.



TEM Otoyolu Kemerburgaz - Alibeyköy yönü, Hasdal mevkii



TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ! UZUN ARAÇ KUYRUKLARI



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Edirne istikametine seyreden sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Köprü bağlantı yollarından uzun araç kuyrukları gözlemlendi.



İşte İstanbul trafiğinde son durum:





