Yakın zamanda mal mülk sahibi olacak! Para resmen kül olup yağacak

Susan Miller, bazı burçların Temmuz 2024'te önemli finansal fırsatlar yakalayacağını belirtti. Bu burçlar, gezegenlerin uyumlu hizalanmaları sayesinde gelirlerinde artış ve yatırımlarında kazanç görecekler. Özellikle gayrimenkul alanında büyük adımlar atacakları vurgulandı.
YAY BURCU
Yay burcu, genellikle şanslı bir yapıya sahiptir. Beklenmedik fırsatları iyi bir şekilde değerlendirme konusunda yeteneklidirler. Bu nedenle, kısa süre içinde ev, araba veya arsa gibi önemli bir mülk almak için uygun bir zamanda olabilirler.
OĞLAK BURCU
Oğlak burcu, maddi konularda disiplinli ve planlı hareket eder. Sabırlı bir şekilde hedeflerine yönelirler ve para biriktirmeyi başarırlar. Oğlak burçları, finansal açıdan güçlü bir konumda olduklarından, kısa sürede mülk almak için uygun bir zamanlamaya sahiptirler.