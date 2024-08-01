Yakın zamanda mal mülk sahibi olacak! Para resmen kül olup yağacak

BOĞA BURCU

Boğa burcu, maddi konularda sabırlı ve kararlı bir yapıya sahiptir. Düzenli ve istikrarlı bir şekilde para biriktirirler ve birikimlerini doğru yatırımlara yönlendirirler. Bu nedenle, kısa süre içinde ev veya araba gibi büyük bir mülk almak için uygun bir pozisyondadırlar.