Denizli’de korkunç olay! İple bağladığı karısını önce kabloyla dövdü sonra bıçakladı

Korkunç olay Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi.
Açık cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Mehmet Ali Elbeli, evde eşi Müge Elbeli ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Elbeli, eşi Müge Elbeli'yi darbetti. Mehmet Ali Elbeli otomobiliyle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müge Elbeli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mehmet Ali Elbeli
34 yaşındaki 3 çocuk annesi Müge Elbeli'nin vücudunda darp ve yara izleri bulunduğu öğrenildi.
MERAK EDİP EVE GERİ DÖNDÜ
Yaptığı ihbarın ardından aynı mahallede yaşayan arkadaşı S.S.'nin evine giden Mehmet Ali Elbeli, bir süre sonra ölüme terk etiği karısının durumunu merak etti. Koca arkadaşları A.K., S.S. ve F.Y. ile birlikte F.Y.'ye ait otomobille eve yaklaştıkları sırada, evin önündeki kalabalığı görüp panikleyerek kaçmaya başladı. Kocayı biraz ileride bırakan 3 arkadaşı, araçla yollarına devam etti.
Mehmet Ali Elbeli, ve Müge Elbeli
JANDARMA TÜM ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI
3 çocuk annesi kadının evde ölü bulunduğu olayı aydınlatmak için titiz bir çalışma yapan Denizli İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, KOM, Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat, İlçe Jandarma Komutanlığı ve narkotik köpek timinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekiple olaya müdahale etti.
Araçla olay yerinden uzaklaşan A.K. ve S.S. Karahisar Mahallesi'ndeki evlerinde, F.Y. ise otomobiliyle birlikte kale ilçesinde yakalandı.