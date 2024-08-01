Denizli’de korkunç olay! İple bağladığı karısını önce kabloyla dövdü sonra bıçakladı

SAĞ KOLU ALÇILIYDI

Cezaevinden çıktıktan bir gün sonra düşüp yaralandığı için sağ kolu alçıda olan koca Mehmet Ali Elbeli ise jandarmanın yığın çalışması sonucu karanlıkta evine yakın bir noktada dolaşırken gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi kocayla birlikte olayla ilgilileri olabileceği değerlendirilen 4 kişiyi kısa sürede yakalayan jandarma ekipleri, Mehmet Ali Elbeli'nin olayın ardından evine gittiği arkadaşı S.S.'nin birlikte yaşadığı N.Y. isimli kadının da tanık olarak ifadesini aldı.





İPLE BAĞLADU KABLO İLE DÖVDÜ

Vücudunda darp ve yara izleri bulunan Müge Elbeli'nin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan koca Mehmet Ali Elbeli, cinayeti kendisi cezaevindeyken karısının uyuşturucu maddeye bulaştığı ve kendisini aldattığı şüphesiyle işlediğini savundu. Üç çocuk annesi kadını iple bağladıktan sonra kablo ile döverek işkence etiği ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı belirlenen koca, olay anında yanında kimsenin olmadığını, tüm bu işkenceleri tek koluyla kendisini yaptığını öne sürdü.



Kadına uygulanan ağır işkenceden şüphe eden jandarma ekipleri, şüphelileri çapraz sorguya aldığı, ayrıca şüphelilerin cep telefonlarına el konulduğu öğrenildi. Cinayet anında çiftin çocuklarının bir yakınlarının yanında oldukları ifade edildi.

Müge Elbeli'nin paylaşımı



KOCASININ CEZAEVİNDEN ÇIKIŞINI KUTLAMIŞTI

Kocası tarafından işkence yapılan öldürülen Müge Elbeyi'nin geçtiğimiz hafta cezaevinden çıkan Mehmet Ali Albeli'nin tahliye olacağı gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Bugün hasret son buluyor. Müge'nin Malisi geliyor. Dakikalar kaldı" notu ve 'mutlu hissediyor' şeklinde paylaşımı dikkat çekti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN