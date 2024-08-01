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Denizli'de korkunç olay! İple bağladığı karısını önce kabloyla dövdü sonra bıçakladı

Denizli'nin Tavas ilçesinde 3 çocuk annesi Müge Elbeli, tartıştığı kocası Mehmet Ali Elbeli tarafından dövülerek öldürüldü. Mehmet Ali Elbeli'nin açık cezaevinden izinli çıktığı, eşi Müge Elbeli'nin ise 22 Temmuz’da kocası için sosyal medya hesabından "Bugün hasret son buluyor. Mügeninmalisi geliyor" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Kadını iple bağladıktan sonra kabloyla döverek işkence eden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan koca, tüm bu işkenceleri tek koluyla kendisinin yaptığını iddia etti.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 11:27 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 12:08
Denizli’de korkunç olay! İple bağladığı karısını önce kabloyla dövdü sonra bıçakladı

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Korkunç olay Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi.

Açık cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Mehmet Ali Elbeli, evde eşi Müge Elbeli ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Elbeli, eşi Müge Elbeli'yi darbetti. Mehmet Ali Elbeli otomobiliyle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müge Elbeli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mehmet Ali ElbeliMehmet Ali Elbeli

34 yaşındaki 3 çocuk annesi Müge Elbeli'nin vücudunda darp ve yara izleri bulunduğu öğrenildi.

MERAK EDİP EVE GERİ DÖNDÜ
Yaptığı ihbarın ardından aynı mahallede yaşayan arkadaşı S.S.'nin evine giden Mehmet Ali Elbeli, bir süre sonra ölüme terk etiği karısının durumunu merak etti. Koca arkadaşları A.K., S.S. ve F.Y. ile birlikte F.Y.'ye ait otomobille eve yaklaştıkları sırada, evin önündeki kalabalığı görüp panikleyerek kaçmaya başladı. Kocayı biraz ileride bırakan 3 arkadaşı, araçla yollarına devam etti.

Mehmet Ali Elbeli, ve Müge Elbeli Mehmet Ali Elbeli, ve Müge Elbeli



JANDARMA TÜM ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI
3 çocuk annesi kadının evde ölü bulunduğu olayı aydınlatmak için titiz bir çalışma yapan Denizli İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, KOM, Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat, İlçe Jandarma Komutanlığı ve narkotik köpek timinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekiple olaya müdahale etti.

Araçla olay yerinden uzaklaşan A.K. ve S.S. Karahisar Mahallesi'ndeki evlerinde, F.Y. ise otomobiliyle birlikte kale ilçesinde yakalandı.

SAĞ KOLU ALÇILIYDI
Cezaevinden çıktıktan bir gün sonra düşüp yaralandığı için sağ kolu alçıda olan koca Mehmet Ali Elbeli ise jandarmanın yığın çalışması sonucu karanlıkta evine yakın bir noktada dolaşırken gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi kocayla birlikte olayla ilgilileri olabileceği değerlendirilen 4 kişiyi kısa sürede yakalayan jandarma ekipleri, Mehmet Ali Elbeli'nin olayın ardından evine gittiği arkadaşı S.S.'nin birlikte yaşadığı N.Y. isimli kadının da tanık olarak ifadesini aldı.



İPLE BAĞLADU KABLO İLE DÖVDÜ
Vücudunda darp ve yara izleri bulunan Müge Elbeli'nin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan koca Mehmet Ali Elbeli, cinayeti kendisi cezaevindeyken karısının uyuşturucu maddeye bulaştığı ve kendisini aldattığı şüphesiyle işlediğini savundu. Üç çocuk annesi kadını iple bağladıktan sonra kablo ile döverek işkence etiği ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı belirlenen koca, olay anında yanında kimsenin olmadığını, tüm bu işkenceleri tek koluyla kendisini yaptığını öne sürdü.


Kadına uygulanan ağır işkenceden şüphe eden jandarma ekipleri, şüphelileri çapraz sorguya aldığı, ayrıca şüphelilerin cep telefonlarına el konulduğu öğrenildi. Cinayet anında çiftin çocuklarının bir yakınlarının yanında oldukları ifade edildi.

Müge Elbeli'nin paylaşımıMüge Elbeli'nin paylaşımı



KOCASININ CEZAEVİNDEN ÇIKIŞINI KUTLAMIŞTI
Kocası tarafından işkence yapılan öldürülen Müge Elbeyi'nin geçtiğimiz hafta cezaevinden çıkan Mehmet Ali Albeli'nin tahliye olacağı gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Bugün hasret son buluyor. Müge'nin Malisi geliyor. Dakikalar kaldı" notu ve 'mutlu hissediyor' şeklinde paylaşımı dikkat çekti.

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