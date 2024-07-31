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Avuç içi terleyenleri bu dertten kurtaracak yöntem! Meğer kurtulmak bu kadar basit

Sıcak yaz günlerinde avuç içi terlemesi birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorundur. Bu durum tokalaşmak gibi sosyal etkileşimleri rahatsız edici hale getirebilir. Krem ve losyonlar her zaman beklenen etkiyi göstermeyebilir, bu nedenle doğal çözümler büyük ilgi görmektedir. İşte avuç içi terlemesini azaltmaya yardımcı olabilecek bazı etkili doğal yöntemler...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 18:37 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 18:37
Avuç içi terleyenleri bu dertten kurtaracak yöntem! Meğer kurtulmak bu kadar basit

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Sıcak yaz günlerinde avuç içi terlemesi birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorundur. Bu durum tokalaşmak gibi sosyal etkileşimleri rahatsız edici hale getirebilir. Krem ve losyonlar her zaman beklenen etkiyi göstermeyebilir, bu nedenle doğal çözümler büyük ilgi görmektedir. İşte avuç içi terlemesini azaltmaya yardımcı olabilecek bazı etkili doğal yöntemler...

Harvard Tıp Okulu Dermatoloji Bölümü'nden Dr. Jane Smith, 2024 yılında verdiği bir seminerde "Doğal yöntemler, avuç içi terlemesi gibi durumlarda kimyasal içeriğe sahip ürünlere kıyasla daha güvenli ve etkili olabilir. Ancak her bireyin cilt tipi farklıdır, bu yüzden doğal yöntemleri denemeden önce küçük bir alanda test etmek önemlidir" diye belirtiyor.

MISIR NİŞASTASI VE KABARTMA TOZU KARIŞIMI

Mısır nişastası ve kabartma tozu teri emer ve ellerin kuru kalmasını sağlar. Aynı zamanda antibakteriyel özellikleri sayesinde dezenfektan görevi de görür. Bu karışımı hazırlamak için, mısır nişastası ve kabartma tozunu eşit miktarda karıştırıp ellerinize sürmeniz yeterlidir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı, yağlı bir his bırakabilir ancak kuruduğunda avuç içindeki teri emer. Ayrıca cildi nemlendirerek yumuşak kalmasını sağlar. Az miktarda Hindistan cevizi yağını avuçlarınıza sürüp bekletebilirsiniz.

KARBONAT

Karbonat, alkalin yapısı sayesinde teri emer ve cildin pH dengesini korur. Bir yemek kaşığı karbonatı su ile macun kıvamına getirin ve avuç içlerinize sürün. 10 dakika beklettikten sonra ellerinizi yıkayın.

LİMON SUYU

Doğal bir büzücü olan limon, terlemeyi azaltabilir ve antibakteriyel yapısıyla ter kokusunu giderir. Limon suyunu pamuk yardımıyla avuç içlerinize sürebilirsiniz.

SİYAH ÇAY

Siyah çay, tanen içerdiği için ter bezlerini sıkılaştırarak terlemeyi azaltır. Birkaç siyah çay poşetini sıcak suda demleyin ve su ılıdıktan sonra ellerinizi bu suda bekletin.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi, tahriş olmuş cildi yatıştırma özelliğine sahiptir. Bir avuç yulaf ezmesini ılık suda bekletin ve ellerinizi bu suya koyarak 20 dakika bekletin.

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