Avuç içi terleyenleri bu dertten kurtaracak yöntem! Meğer kurtulmak bu kadar basit

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Sıcak yaz günlerinde avuç içi terlemesi birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorundur. Bu durum tokalaşmak gibi sosyal etkileşimleri rahatsız edici hale getirebilir. Krem ve losyonlar her zaman beklenen etkiyi göstermeyebilir, bu nedenle doğal çözümler büyük ilgi görmektedir. İşte avuç içi terlemesini azaltmaya yardımcı olabilecek bazı etkili doğal yöntemler...

Harvard Tıp Okulu Dermatoloji Bölümü'nden Dr. Jane Smith, 2024 yılında verdiği bir seminerde "Doğal yöntemler, avuç içi terlemesi gibi durumlarda kimyasal içeriğe sahip ürünlere kıyasla daha güvenli ve etkili olabilir. Ancak her bireyin cilt tipi farklıdır, bu yüzden doğal yönte mleri denemeden önce küçük bir alanda test etmek önemlidir" diye belirtiyor.