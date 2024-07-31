Avuç içi terleyenleri bu dertten kurtaracak yöntem! Meğer kurtulmak bu kadar basit

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı, yağlı bir his bırakabilir ancak kuruduğunda avuç içindeki teri emer. Ayrıca cildi nemlendirerek yumuşak kalmasını sağlar. Az miktarda Hindistan cevizi yağını avuçlarınıza sürüp bekletebilirsiniz.
KARBONAT
Karbonat, alkalin yapısı sayesinde teri emer ve cildin pH dengesini korur. Bir yemek kaşığı karbonatı su ile macun kıvamına getirin ve avuç içlerinize sürün. 10 dakika beklettikten sonra ellerinizi yıkayın.
LİMON SUYU
Doğal bir büzücü olan limon, terlemeyi azaltabilir ve antibakteriyel yapısıyla ter kokusunu giderir. Limon suyunu pamuk yardımıyla avuç içlerinize sürebilirsiniz.
SİYAH ÇAY
Siyah çay, tanen içerdiği için ter bezlerini sıkılaştırarak terlemeyi azaltır. Birkaç siyah çay poşetini sıcak suda demleyin ve su ılıdıktan sonra ellerinizi bu suda bekletin.
YULAF EZMESİ
Yulaf ezmesi, tahriş olmuş cildi yatıştırma özelliğine sahiptir. Bir avuç yulaf ezmesini ılık suda bekletin ve ellerinizi bu suya koyarak 20 dakika bekletin.