SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Fenomenler bakanlık radarında | Şeyma Subaşı ve Cem Özkök'e ceza yağdı! Uzman isimlerden değerlendirme: Gelir vergisi vermek zorundalar

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerini mercek altına alındı. Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı, markaların reklamını yapmasına rağmen bu paylaşımın 'reklam' olduğunu belirtmediği için 550 bin lira ceza almıştı. Benzer şekilde, temizlik videolarıyla tanınan ve "foşur foşur" ifadesiyle bilinen Cem Özkök, kendi markasını tanıttığı bir gönderisinde 'reklam' ibaresini kullanmadığı gerekçesiyle 500 bin lira ceza aldığını açıkladı ve bu duruma isyan etti. Uzman isimler bu kararları değerlendirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 10:06 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 10:35
Fenomenler bakanlık radarında | Şeyma Subaşı ve Cem Özkök’e ceza yağdı! Uzman isimlerden değerlendirme: Gelir vergisi vermek zorundalar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerini radara aldı.

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın farklı tarihlerde, beş farklı markanın reklamını reklam olduğunu vurgulamadan yaptığı tespit edildi.

Şeyma Subaşı.Şeyma Subaşı.

Subaşı'nın ardından sosyal medyada yayınladığı temizlik videolarıyla tanınan Cem Özkök, kendi şirketine ait ürününün tanıtımını yaparken ''reklam'' etiketi kullanmadığı için 500 bin TL vergi cezası ödediğini duyurmuştu.

Cem Özkök.Cem Özkök.

Uzman isimler bu kararları değerlendirdi.

Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav; fenomen ve influencer'lerin banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemelerinin takip altında olduğunu belirterek "Bu alanda kazanımı olan kişilerin tahsilat yönteminin genellikle elektronik ortamlardan üzerinden olması bakanlığın işini kolaylaştırıyor. Artık bir sektör olarak kabul edilen influencer, tiktoker, youtuber, vlogger, blogger gibi yeni oluşumlar ve kendi web sitesi üzerinden Google Adsense reklamları üzerinden gelir elde edenler de vergi mükellefi olarak kabul edildi. Dijital eğitim platformlarından elde edilen gelirler ise sosyal medya kazanç istisnası kapsamına alındı." dedi.

"KAZANÇ 3 MİLYONU AŞTIĞINDA GELİR VERGİSİ VERMEK ZORUNLU"
Fenomenlerin kazançlarının 3 milyon lirayı aşması durumunda vergi vermelerinin de zorunlu olduğunu vurgulayan Sanlav, "Fenomenlerin anlaşmaları genelde ücret karşılığı olurken, satış komisyonu, ürün ya da indirim kodu alanlar da var. Bu durum maliyenin sosyal medya fenomeninin kazancına ulaşmasını zorlaştırdığı için sosyal medya fenomeninin mal veya hizmet rayiç bedelini bularak, tanımlı banka hesabına kendisinin yatırması gerektiriyor. Fenomenin kazancı 3 milyonu aştığında beyanname vererek gelir vergisi ödemek zorunda. Tutarın aşılmadığı durumda, kişiler bu gelirlerini beyan etmedikleri gibi, başka gelirleri için beyanname vermeleri durumunda da bu geliri beyannameye dahil etmeyecekler. Bu durumda yıl boyunca banka tarafından uygulanan yüzde 15'lik stopaj kesintisi vergi niteliği taşıyacak. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, fenomenlerin neredeyse tamamının bu vergiyi ödemedikleri görüldü. Maliye, fenomenlerden tahakkuk edilemeyen vergiyi, vergi cezasıyla birlikte gecikme faiziyle birlikte tahsil edecek." şeklinde konuştu.

"REKLAM İÇERİKLERİ BELİRTİLMELİ"
Dijital İletişim Profesörü Ali Murat Kırık ise, kullanıcıların para cezası yememeleri için paylaştıkları gönderilerde sponsorlu veya reklam içeren bir öğe varsa bunu açıkça belirtilmeleri gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Kırık; "Son dönemde, Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medya içerik üreticilerine uygulanan para cezaları genellikle gizli reklam ve yanıltıcı tanıtımlardan kaynaklanıyor. İçerik üreticilerinin ceza almamak için en önemli adımlardan biri, sponsorlu içeriklerin ve iş birliklerinin açıkça belirtilmesidir.Sosyal medya paylaşımlarında, sponsorluk anlaşmaları veya reklam içerikleri net bir şekilde "sponsorlu" veya "iş birliği" gibi etiketlerle işaretlenmelidir. Bu sayede takipçiler, hangi içeriklerin reklam olduğunu ve hangi ürünlerin tanıtıldığını rahatlıkla anlayabilir." açıklamasında bulundu.


"ÜRÜN TANITIMINDA YANILTICI BİLGİLER VERMEKTEN KAÇINILMALI"
Fenomenlerin cezaya çarptırılmamaları için paylaşımlarında yer verdikleri ürünler hakkında yanıltıcı bilgiler vermekten kaçınmalarını tavsiye eden Kırık, "Ayrıca, içerik üreticileri, reklam ve sponsorluk konusunda şeffaflık sağlamakla kalmayıp, bu tür içeriklerin yasal düzenlemelere uygun olduğundan da emin olmalıdır.Ürün veya hizmetlerin tanıtımında yanıltıcı bilgiler vermekten kaçınmak, doğru ve güvenilir bilgi sunmak da büyük önem taşır. İçerik üreticileri, düzenli olarak Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemelerini ve güncellemeleri takip ederek, olası cezalardan kaçınabilir ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilir." ifadelerini kullandı.

"REKLAM KURULUNUN BELİRLEDİĞİ STANDARTLARA UYULMALI"
Günaydın'da yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra, Reklam Kurulu tarafından alınan kararların da sosyal medya içerik üreticilerini doğrudan etkileyebileceğini söyleyen Kırık, "Reklam Kurulu, özellikle gizli reklamlar ve yanıltıcı tanıtımlar konusunda sıkı denetimler yapmaktadır ve bu kurallara uymayan içerik üreticilerine cezai yaptırımlar uygulayabilir.İçerik üreticileri, bu kararları dikkatle takip ederek, reklam ve sponsorluk içeriklerini şeffaf bir şekilde belirtmeli, ürün veya hizmet tanıtımlarında doğru ve açık bilgi sunmalıdır. Reklam Kurulu'nun belirlediği standartlara uygunluk sağlamak, olası para cezalarını ve diğer yaptırımları önlemenin yanı sıra, takipçilerin güvenini de artırır." diye konuştu.

Şeyma Subaşı yakalandı! Bakanlık affetmedi cezayı kestiŞeyma Subaşı yakalandı! Bakanlık affetmedi cezayı kesti
Şeyma Subaşı yakalandı! Bakanlık affetmedi cezayı kesti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Hangi komutanların görev süresi doluyor? YAŞ’ta kimler terfi bekliyor?
İran ne saklıyor? Hava saldırısı dediler nokta atışı saldırı çıktı | Haniye’yi şehadete götüren iki tepe: Harita üzerinde suikast mahalli
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenleniyor! Alanda on binlerce kişi var
Paris 2024: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti | CANLI
Son dakika: İzmir’deki ihmal faciasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu
Haniye’nin şehit edilmesi sonrası kirli plan deşifre oldu! Netanyahu’nun ABD ziyareti sonrası Orta Doğu’da kanlı suikastlar
Haniye’nin şehit edilmesi sonrası BMGK acil toplandı! ABD ve İngiltere İran’ı suçladı İsrail’i akladı
Dünyanın konuştuğu Türk: Yusuf Dikeç... Olimpiyatlardaki duruşuyla gündem oldu! Hayat felsefesi ters köşe yaptı
İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor
Özgür Özel’den çarpıcı açıklama: Genel Başkan olduktan sonra Erdoğan’a dosya teslim ettim! BYD’nin Türkiye’ye gelmesini destekliyorum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı ile ilgili çarpıcı açıklama: Filistin davasının yanındayız! Türkiye dilekçe verecek! Suriye ile görüşmeler ne durumda?
EMEKLİYE ÇİFT PROMOSYON | 24.000 TL’ye kadar varabiliyor! Kimler iki maaş alabilir? Daha çok promosyon için hangi yollar izlenmeli?
CHP’li belediyelerin prim borçlarına ilişkin çarpıcı veri ortaya çıktı: Belediye şirketleri borç batağında
Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı
Lağım çukuru Ekşi Sözlük yine iş başında! Hamas Lideri Haniye suikastı üzerinden Türkiye’yi hedef aldılar: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar
SON DAKİKA