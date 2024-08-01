Fenomenler bakanlık radarında | Şeyma Subaşı ve Cem Özkök’e ceza yağdı! Uzman isimlerden değerlendirme: Gelir vergisi vermek zorundalar

"KAZANÇ 3 MİLYONU AŞTIĞINDA GELİR VERGİSİ VERMEK ZORUNLU"

Fenomenlerin kazançlarının 3 milyon lirayı aşması durumunda vergi vermelerinin de zorunlu olduğunu vurgulayan Sanlav, "Fenomenlerin anlaşmaları genelde ücret karşılığı olurken, satış komisyonu, ürün ya da indirim kodu alanlar da var. Bu durum maliyenin sosyal medya fenomeninin kazancına ulaşmasını zorlaştırdığı için sosyal medya fenomeninin mal veya hizmet rayiç bedelini bularak, tanımlı banka hesabına kendisinin yatırması gerektiriyor. Fenomenin kazancı 3 milyonu aştığında beyanname vererek gelir vergisi ödemek zorunda. Tutarın aşılmadığı durumda, kişiler bu gelirlerini beyan etmedikleri gibi, başka gelirleri için beyanname vermeleri durumunda da bu geliri beyannameye dahil etmeyecekler. Bu durumda yıl boyunca banka tarafından uygulanan yüzde 15'lik stopaj kesintisi vergi niteliği taşıyacak. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, fenomenlerin neredeyse tamamının bu vergiyi ödemedikleri görüldü. Maliye, fenomenlerden tahakkuk edilemeyen vergiyi, vergi cezasıyla birlikte gecikme faiziyle birlikte tahsil edecek." şeklinde konuştu.

"REKLAM İÇERİKLERİ BELİRTİLMELİ"

Dijital İletişim Profesörü Ali Murat Kırık ise, kullanıcıların para cezası yememeleri için paylaştıkları gönderilerde sponsorlu veya reklam içeren bir öğe varsa bunu açıkça belirtilmeleri gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Kırık; "Son dönemde, Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medya içerik üreticilerine uygulanan para cezaları genellikle gizli reklam ve yanıltıcı tanıtımlardan kaynaklanıyor. İçerik üreticilerinin ceza almamak için en önemli adımlardan biri, sponsorlu içeriklerin ve iş birliklerinin açıkça belirtilmesidir.Sosyal medya paylaşımlarında, sponsorluk anlaşmaları veya reklam içerikleri net bir şekilde "sponsorlu" veya "iş birliği" gibi etiketlerle işaretlenmelidir. Bu sayede takipçiler, hangi içeriklerin reklam olduğunu ve hangi ürünlerin tanıtıldığını rahatlıkla anlayabilir." açıklamasında bulundu.



"ÜRÜN TANITIMINDA YANILTICI BİLGİLER VERMEKTEN KAÇINILMALI"

Fenomenlerin cezaya çarptırılmamaları için paylaşımlarında yer verdikleri ürünler hakkında yanıltıcı bilgiler vermekten kaçınmalarını tavsiye eden Kırık, "Ayrıca, içerik üreticileri, reklam ve sponsorluk konusunda şeffaflık sağlamakla kalmayıp, bu tür içeriklerin yasal düzenlemelere uygun olduğundan da emin olmalıdır.Ürün veya hizmetlerin tanıtımında yanıltıcı bilgiler vermekten kaçınmak, doğru ve güvenilir bilgi sunmak da büyük önem taşır. İçerik üreticileri, düzenli olarak Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemelerini ve güncellemeleri takip ederek, olası cezalardan kaçınabilir ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilir." ifadelerini kullandı.