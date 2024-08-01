Fenomenler bakanlık radarında | Şeyma Subaşı ve Cem Özkök’e ceza yağdı! Uzman isimlerden değerlendirme: Gelir vergisi vermek zorundalar

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerini radara aldı.
Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın farklı tarihlerde, beş farklı markanın reklamını reklam olduğunu vurgulamadan yaptığı tespit edildi.
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerini radara aldı.
Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın farklı tarihlerde, beş farklı markanın reklamını reklam olduğunu vurgulamadan yaptığı tespit edildi.
Subaşı'nın ardından sosyal medyada yayınladığı temizlik videolarıyla tanınan Cem Özkök, kendi şirketine ait ürününün tanıtımını yaparken ''reklam'' etiketi kullanmadığı için 500 bin TL vergi cezası ödediğini duyurmuştu.
Uzman isimler bu kararları değerlendirdi.
Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav; fenomen ve influencer'lerin banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemelerinin takip altında olduğunu belirterek "Bu alanda kazanımı olan kişilerin tahsilat yönteminin genellikle elektronik ortamlardan üzerinden olması bakanlığın işini kolaylaştırıyor. Artık bir sektör olarak kabul edilen influencer, tiktoker, youtuber, vlogger, blogger gibi yeni oluşumlar ve kendi web sitesi üzerinden Google Adsense reklamları üzerinden gelir elde edenler de vergi mükellefi olarak kabul edildi. Dijital eğitim platformlarından elde edilen gelirler ise sosyal medya kazanç istisnası kapsamına alındı." dedi.
"KAZANÇ 3 MİLYONU AŞTIĞINDA GELİR VERGİSİ VERMEK ZORUNLU"
Fenomenlerin kazançlarının 3 milyon lirayı aşması durumunda vergi vermelerinin de zorunlu olduğunu vurgulayan Sanlav, "Fenomenlerin anlaşmaları genelde ücret karşılığı olurken, satış komisyonu, ürün ya da indirim kodu alanlar da var. Bu durum maliyenin sosyal medya fenomeninin kazancına ulaşmasını zorlaştırdığı için sosyal medya fenomeninin mal veya hizmet rayiç bedelini bularak, tanımlı banka hesabına kendisinin yatırması gerektiriyor. Fenomenin kazancı 3 milyonu aştığında beyanname vererek gelir vergisi ödemek zorunda. Tutarın aşılmadığı durumda, kişiler bu gelirlerini beyan etmedikleri gibi, başka gelirleri için beyanname vermeleri durumunda da bu geliri beyannameye dahil etmeyecekler. Bu durumda yıl boyunca banka tarafından uygulanan yüzde 15'lik stopaj kesintisi vergi niteliği taşıyacak. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, fenomenlerin neredeyse tamamının bu vergiyi ödemedikleri görüldü. Maliye, fenomenlerden tahakkuk edilemeyen vergiyi, vergi cezasıyla birlikte gecikme faiziyle birlikte tahsil edecek." şeklinde konuştu.
"REKLAM İÇERİKLERİ BELİRTİLMELİ"
Dijital İletişim Profesörü Ali Murat Kırık ise, kullanıcıların para cezası yememeleri için paylaştıkları gönderilerde sponsorlu veya reklam içeren bir öğe varsa bunu açıkça belirtilmeleri gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Kırık; "Son dönemde, Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medya içerik üreticilerine uygulanan para cezaları genellikle gizli reklam ve yanıltıcı tanıtımlardan kaynaklanıyor. İçerik üreticilerinin ceza almamak için en önemli adımlardan biri, sponsorlu içeriklerin ve iş birliklerinin açıkça belirtilmesidir.Sosyal medya paylaşımlarında, sponsorluk anlaşmaları veya reklam içerikleri net bir şekilde "sponsorlu" veya "iş birliği" gibi etiketlerle işaretlenmelidir. Bu sayede takipçiler, hangi içeriklerin reklam olduğunu ve hangi ürünlerin tanıtıldığını rahatlıkla anlayabilir." açıklamasında bulundu.
"ÜRÜN TANITIMINDA YANILTICI BİLGİLER VERMEKTEN KAÇINILMALI"
Fenomenlerin cezaya çarptırılmamaları için paylaşımlarında yer verdikleri ürünler hakkında yanıltıcı bilgiler vermekten kaçınmalarını tavsiye eden Kırık, "Ayrıca, içerik üreticileri, reklam ve sponsorluk konusunda şeffaflık sağlamakla kalmayıp, bu tür içeriklerin yasal düzenlemelere uygun olduğundan da emin olmalıdır.Ürün veya hizmetlerin tanıtımında yanıltıcı bilgiler vermekten kaçınmak, doğru ve güvenilir bilgi sunmak da büyük önem taşır. İçerik üreticileri, düzenli olarak Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemelerini ve güncellemeleri takip ederek, olası cezalardan kaçınabilir ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilir." ifadelerini kullandı.
"REKLAM KURULUNUN BELİRLEDİĞİ STANDARTLARA UYULMALI"
Günaydın'da yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra, Reklam Kurulu tarafından alınan kararların da sosyal medya içerik üreticilerini doğrudan etkileyebileceğini söyleyen Kırık, "Reklam Kurulu, özellikle gizli reklamlar ve yanıltıcı tanıtımlar konusunda sıkı denetimler yapmaktadır ve bu kurallara uymayan içerik üreticilerine cezai yaptırımlar uygulayabilir.İçerik üreticileri, bu kararları dikkatle takip ederek, reklam ve sponsorluk içeriklerini şeffaf bir şekilde belirtmeli, ürün veya hizmet tanıtımlarında doğru ve açık bilgi sunmalıdır. Reklam Kurulu'nun belirlediği standartlara uygunluk sağlamak, olası para cezalarını ve diğer yaptırımları önlemenin yanı sıra, takipçilerin güvenini de artırır." diye konuştu.