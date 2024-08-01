Antalya’da çifte vahşet! Sevgilisinin başını taşla ezip çocuğunu da boğarak öldürdü!

Altın'ın evinde arama yapmak için adrese giden ekipler bu kez 8 yaşındaki çocuğun öldürüldükten sonra iple bağlanan cesediyle karşılaştı.

Mehmet Altın, Aynur Çilli

'ANNESİNİN ÖLÜMÜNE ŞAHİT OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Altın, sevgilisi Aynur Çilli yaşanan tartışma sırasında, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından çocuk ve annesinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, Altın ise jandarma komutanlığına götürüldü.

Şüpheli Mehmet Altın'ın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği öğrenilirken, sevgilisi Aynur Çilli'nin ise 20 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.