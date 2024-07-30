Şeyma Subaşı yakalandı! Bakanlık affetmedi cezayı kesti

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatında yaşadığı gelişmelerle sık sık gündeme geliyor. Subaşı'nın başı bu kez mali konular nedeniyle derde girdi. Subaşı'nın Instagram'da gizli reklam yaptığı tespit edildi. Subaşı'nın tekstilden mücevhere kadar birçok markanın tanıtımını yaptığı, ancak bu gönderilere 'reklam' olduğunu belirtmediği öğrenildi. Bu ihlali nedeniyle Subaşı'na ceza kesildi.