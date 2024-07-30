Şeyma Subaşı yakalandı! Bakanlık affetmedi cezayı kesti

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatında yaşadığı gelişmelerle sık sık gündeme geliyor. Subaşı'nın başı bu kez mali konular nedeniyle derde girdi. Subaşı'nın Instagram'da gizli reklam yaptığı tespit edildi. Subaşı'nın tekstilden mücevhere kadar birçok markanın tanıtımını yaptığı, ancak bu gönderilere 'reklam' olduğunu belirtmediği öğrenildi. Bu ihlali nedeniyle Subaşı'na ceza kesildi.
Skandalları bitmek tükenmek bilmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatı ile sık sık gündem oluyor.
Subaşı'nın başının bu kez mali konularla ilgili başının dertte olduğu öğrenildi.
Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda Şeyma Subaşı'nın farklı tarihlerde, beş farklı markanın reklamını yaptığını ama bunu gizlediği tespit edildi.