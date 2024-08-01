Canan Karatay’ın püf noktasıyla damak çatlatacak köfte tarifi! Harcına 1 kaşık eklemek yeterli! En iyi köfteci bile hayran kalacak

Canan Karatay 21 Ekim 2023 tarihinde çeşitli medya kanallarında yankı bulan bir açıklamada bulundu. Canan Karatay, mutfak tutkunlarına özel bir köfte tarifi ile geliyor. Karatay, köfte harcına eklenen sadece 1 kaşık bir malzeme ile köftelerin nasıl lezzet patlaması yaşatacağını açıkladı. Bu küçük ama etkili dokunuş, köftelerin tadını zirveye çıkarıyor ve en iyi köftecileri bile hayran bırakıyor. İşte detaylar...
Prof. Dr. Canan Karatay'dan Köfte Tüyosu! 🥩✨
Kalp ve damar hastalıkları konusunda verdiği tavsiyelerle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, köfteyle ilgili nefis bir tüyo verdi. Karatay, kuyruk yağının köfteye lezzet kattığını ve sağlığa faydalı olduğunu açıkladı. 🥳
💫 Canan Karatay'ın Lezzetli Köfte Tarifi: Kuyruk Yağı ile Şölen! 💫
Kalp ve damar hastalıkları konusunda verdiği tavsiyelerle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, köfteyle ilgili nefis bir tüyo verdi. Karatay, kuyruk yağının köfteye lezzet kattığını açıkladı.