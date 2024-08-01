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Canan Karatay'ın püf noktasıyla damak çatlatacak köfte tarifi! Harcına 1 kaşık eklemek yeterli! En iyi köfteci bile hayran kalacak

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan köfte, ünlü diyetisyen Canan Karatay’ın özel püf noktasıyla bambaşka bir boyuta taşınıyor. Canan Karatay, köfte harcına eklenen sadece 1 kaşık bir malzeme ile köftelerin nasıl damak çatlatan bir lezzete dönüştüğünü açıkladı. Karatay’ın bu basit ama etkili sırrı, en iyi köftecileri bile şaşırtacak ve hayran bırakacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 23:52 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 23:52
Canan Karatay’ın püf noktasıyla damak çatlatacak köfte tarifi! Harcına 1 kaşık eklemek yeterli! En iyi köfteci bile hayran kalacak

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Canan Karatay 21 Ekim 2023 tarihinde çeşitli medya kanallarında yankı bulan bir açıklamada bulundu. Canan Karatay, mutfak tutkunlarına özel bir köfte tarifi ile geliyor. Karatay, köfte harcına eklenen sadece 1 kaşık bir malzeme ile köftelerin nasıl lezzet patlaması yaşatacağını açıkladı. Bu küçük ama etkili dokunuş, köftelerin tadını zirveye çıkarıyor ve en iyi köftecileri bile hayran bırakıyor. İşte detaylar...

Prof. Dr. Canan Karatay'dan Köfte Tüyosu! 🥩✨

Kalp ve damar hastalıkları konusunda verdiği tavsiyelerle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, köfteyle ilgili nefis bir tüyo verdi. Karatay, kuyruk yağının köfteye lezzet kattığını ve sağlığa faydalı olduğunu açıkladı. 🥳

💫 Canan Karatay'ın Lezzetli Köfte Tarifi: Kuyruk Yağı ile Şölen! 💫

Kalp ve damar hastalıkları konusunda verdiği tavsiyelerle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, köfteyle ilgili nefis bir tüyo verdi. Karatay, kuyruk yağının köfteye lezzet kattığını açıkladı.

🥩 Gereken Malzemeler:

  • 700 gr Dana Kıyma
  • 300 gr Kuzu Kıyma
  • 100 gr Kuyruk Yağı
  • 10 gr Tuz
  • 15 gr Kimyon
  • 10 gr Kırmızı Toz Biber
  • 10 gr Sarımsak Püresi

🌟 Köftenin Hazırlanışı:

  1. Kıymaların İnce Çekilmesi: Dana ve kuzu kıymasının çift ve ince çekildiğinden emin olun.
  2. Malzemeleri Karıştırma: Malzemelerin karışım sırası önemli! Önce tuz, sarımsak püresi, kuyruk yağı ve baharatları ekleyin.
  3. Yoğurma Süreci: Her malzemeyi eklerken 50'ye kadar sayarak iyice yoğurun.
  4. Porsiyonlama: 70 veya 80 gramlık porsiyonlar idealdir.

🔑 Köftenin Püf Noktası:

Köftenin lezzetini 7'ye katlayan sırrı kuyruk yağı eklemek! Bu, köfteye hem lezzet hem de sağlık katıyor. Ayrıca ince kıyım maydanoz ve soğan eklemek de köftenin lezzetini artırır.

🍽 Köftenin Yanında Ne İyi Gider?

  • Patates Kızartması: Köfteyle patates kızartması geleneksel bir kombinasyondur.
  • Pilav: Beyaz veya sarı pilav, köfteyle iyi bir denge sağlar.
  • Bulgur Pilavı: Orta Doğu mutfağından bulgur pilavı, köfteyle harika uyum sağlar.
  • Yeşillik Salata: Taze yeşilliklerden yapılan bir salata, köftenin yanında hafif ve ferahlatıcı bir seçenek olabilir.
  • Yoğurtlu Sos: Yoğurtlu cacık sosu veya ayran, köfteye iyi gider.
  • Turşu: Salatalık veya biber turşusu, köftenin yanında servis edilebilir.
  • Humus veya Babaganuş: Orta Doğu meze çeşitleri olan humus veya babaganuş, köfteyle harika bir kombinasyon oluşturabilir.
  • Soslar: Acı sos, sarımsaklı yoğurt sosu veya domates sosu gibi çeşitler.
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