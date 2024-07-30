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Canan Karatay diyeti ile çatır çutur zayıflayın! 21 gün boyunca deneyin yeter! Leptin hormonu salgılayarak yağ yaktırıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, ünlü "Karatay Diyeti"ni ilk kez 2011 yılında yayımlanan "Karatay Diyeti" isimli kitabında tanıttı. Kitap, Karatay'ın yıllar süren klinik deneyimlerinden ve araştırmalarından derlediği bilgilerle hazırlanmış olup, diyetin temel prensiplerini ve uygulanış şekillerini ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. İşte uzman ismin cayır cayır kilo verdiren o diyeti hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 17:27 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 17:50
Canan Karatay diyeti ile çatır çutur zayıflayın! 21 gün boyunca deneyin yeter! Leptin hormonu salgılayarak yağ yaktırıyor 1

Prof. Dr. Canan Karatay, Karatay Diyeti hakkında çeşitli kitaplarında, televizyon programlarında ve konferanslarda detaylı bilgi veriyor. Özellikle "Karatay Diyeti" isimli kitabında bu diyetin prensiplerini ve uygulama yöntemlerini detaylı bir şekilde açıklıyor. İşte yağ yakan o diyet hakkında tüm merak edilenler...

Canan Karatay diyeti ile çatır çutur zayıflayın! 21 gün boyunca deneyin yeter! Leptin hormonu salgılayarak yağ yaktırıyor 2

🥑 CANAN KARATAY DİYETİ NASIL UYGULANIR? 🥑

Öğün Düzeni: Karatay Diyeti, günde sadece 2 öğün yemeyi savunur. 🥗 Öğünler arasında en az 5 saatlik bir süre olmalıdır. ⏳

Yasaklar: Ekmek, şeker, sağlıksız karbonhidrat kaynakları tamamen diyetten çıkarılmalıdır. 🚫🍞🍬

Canan Karatay diyeti ile çatır çutur zayıflayın! 21 gün boyunca deneyin yeter! Leptin hormonu salgılayarak yağ yaktırıyor 3

Serbest Besinler: Sağlıklı yağlar ve proteinler serbesttir. 🥑 Tereyağı, zeytinyağı, ceviz, badem, fındık, yer fıstığı, bakliyat, sebze, yoğurt, peynir, süt, yumurta, balık ve et tüketilebilir. 🥚🐟🥩

Pişirme Yöntemleri: Yemekler uzun sürede ve düşük ısıda pişirilmelidir. 🍲

Ara Öğünler: Ara öğünlerde ayran, limonlu su ya da şekersiz bitki çayları tüketilebilir. ☕

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