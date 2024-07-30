Canan Karatay diyeti ile çatır çutur zayıflayın! 21 gün boyunca deneyin yeter! Leptin hormonu salgılayarak yağ yaktırıyor

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Prof. Dr. Canan Karatay, Karatay Diyeti hakkında çeşitli kitaplarında, televizyon programlarında ve konferanslarda detaylı bilgi veriyor. Özellikle "Karatay Diyeti" isimli kitabında bu diyetin prensiplerini ve uygulama yöntemlerini detaylı bir şekilde açıklıyor. İşte yağ yakan o diyet hakkında tüm merak edilenler...