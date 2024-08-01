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Şanlıurfa'da otomobil yayaların arasına daldı: 5 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil, diğer araçlara da çarparak parka giden kalabalığın arasına daldı. Feci kazada 5 çocuk hayatını kaybetti. Konuyla ilgili açıklama yapan vali, kaza hakkında bilgiler verdi.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 23:03 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 23:22
Şanlıurfa’da otomobil yayaların arasına daldı: 5 çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var! | İlk görüntüler!

ŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZAŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZA

Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra park halindeki 2 araca çarpıp durabildi.

ŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZAŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZA

Kaza sırasında kaldırımdaki 2 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZAŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZA

Tedavi altına alınan 3 çocuk daha kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZAŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZA

Hastanede tedavileri süren 3 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZAŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZA

VALİ'DEN AÇIKLAMA
Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Kasim Gulpinar ile olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, gazetecilere, Eyyübiye ilçesi Akçakale yolunda elim bir trafik kazasını yaşandığını söyledi.

ŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZAŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZA

Kazanın detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan Şıldak, şöyle konuştu:

"Kaza, seyir halindeki bir aracın, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp yolun kenarındaki yaya vatandaşlarımıza ve park halindeki 2 araca çarpması suretiyle meydana geldi.

ŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZAŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZA

Maalesef 5 vatandaşımızı kazada kaybetmiş bulunuyoruz ve ne yazık ki bunlar çocuk yaştaki vatandaşlarımız. Yaş tespitleri yapılacak. 2 çocuğumuz olay yerinde, 3 çocuğumuzu da hastanede tedavi esnasında kaybettik. 2'si çocuk 3 vatandaşımız da yaralı. Bu yaralılardan birinin daha durumu ağır. Tedavileri sürüyor. Yol ise trafiğe kapalı. Ekiplerimiz olayın oluş sebebini ve sorumluları belirleyecek."

ŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZAŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZA

Kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Şıldak, yaralılara da şifa dileyerek, tüm sürücülere trafikte dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

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