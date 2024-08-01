İstanbul Sultanbeyli’de TIR otomobile çarptı! 1’i çocuk 2 yaralı

Sapağa girmek için sağ şeritten geri gelen otomobile, Ankara istikametine ilerleyen Armağan D. yönetimindeki AR-009-DE plakalı TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sürücüsü Turgut K. ile araçta bulunan 1 çocuk sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.