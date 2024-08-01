SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul Sultanbeyli'de TIR otomobile çarptı! 1'i çocuk 2 yaralı

İstanbul Sultanbeyli TEM otoyolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Kaçırdığı sapağa girmek için geri giden otomobile TIR çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki 1 çocuk yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza sonrası yaralıların çevredekiler tarafından kurtarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 17:07 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 17:07
İstanbul Sultanbeyli’de TIR otomobile çarptı! 1’i çocuk 2 yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikameti Akşemsettin mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut K. yönetimindeki 27 LA 815 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu sapağını kaçırdı.

Sapağa girmek için sağ şeritten geri gelen otomobile, Ankara istikametine ilerleyen Armağan D. yönetimindeki AR-009-DE plakalı TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sürücüsü Turgut K. ile araçta bulunan 1 çocuk sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı 1 'i çocuk 2 kişi Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal döndü. Çevredeki sürücülerin otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Ankara’da ABD ve Rusya arasında casus takası! MİT koordine ediyor... 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk
Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı! YAŞ kararları nelerdir? 1 Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura terfi, atama kararları isim listesi!
Başkan Erdoğan 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki LGBT propagandasına tepki göstermişti! Papa’ya telefon: Ahlaki çöküşün alarm zili çalıyor
Hamas lideri Haniye o binada mı öldürüldü? Uydu görüntülerinde kan donduran itiraf: İranlı yetkili konuştu Sadabat detayı ortaya çıktı
Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!
Paris’te ’trans’ boksör skandalı! Busenaz Sürmeneli’nin muhtemel rakibi Imane Khelif ringe çıktı İtalyan Carini 46. saniyede maçtan çekildi
Haniye’yi Tahran’ın göbeğinde şehadete götüren ’Acem’i süreç! ABD - İran neyin pazarlığını yaptı? Sır görüşmelerde başrol ’Lawrence’ McGurk
Dünyanın konuştuğu Türk: Yusuf Dikeç... Olimpiyatlardaki duruşuyla gündem oldu! Hayat felsefesi ters köşe yaptı | Sosyal medya yıkıldı
Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun
İsmail Haniye’yi şehit eden silah nereden ateşlendi? Neden saldırıya ait görüntü yok? Yahudi milyarder Yan Borysovych Koum ve WhatsApp iddiası
Son dakika: İsrail Savunma Kuvvetleri Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif’i öldürdüklerini iddia etti! Hamas’tan yalanlama geldi
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenleniyor! Namazını Hamaney kıldırdı: Alanda on binlerce kişi var
İran ne saklıyor? Hava saldırısı dediler nokta atışı saldırı çıktı | Haniye’yi şehadete götüren iki tepe: Harita üzerinde suikast mahalli
Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti
Son dakika: İzmir’deki ihmal faciasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu
SON DAKİKA