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İzmir Urla'da yeniden yangın çıktı

Son dakika haberi! İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Urla’da Yağcılar Mahallesi’nde dün saat 16.30 sıralarında orman yangın çıkmış, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 16:25 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 16:25
İzmir Urla’da yeniden yangın çıktı

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İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, 2 site tedbir amaçlı tahliye edildi.

Urla ilçesi Çeşmealtı mevkii yakınlarındaki ormanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 9 helikopter olmak üzere 18 hava aracı, 30 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

2 SİTE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ
Yangında toplam 120 konut bulunan 2 site tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

DÜN DE YANGIN ÇIKMIŞTI
Urla'da Yağcılar Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında orman yangın çıkmış, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

Yangın kontrol altında

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