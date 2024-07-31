İzmir Urla’da yeniden yangın çıktı

İzmir 'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, 2 site tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 9 helikopter olmak üzere 18 hava aracı, 30 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.