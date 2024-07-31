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Avcılar'da zincirleme kaza! İETT otobüsü ve 3 araç birbirine girdi

İstanbul Avcılar'da İETT otobüsü ve 3 araç birbirine girdi. Kazada bir kişi yaralanırken ulaşıma kapanan yan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 16:20 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 16:20
Avcılar’da zincirleme kaza! İETT otobüsü ve 3 araç birbirine girdi

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Avcılar'da İETT otobüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Mahallesi D-100 kara yolu yan yol Edirne istikametinde İETT otobüsü, taksi ve 2 panelvan henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

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