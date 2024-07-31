Yumurta alırken bu kodlara mutlaka bakın! 0 1 2 3 deyip geçmeyin, her bir sayı aslında...

1 Kodu: Gezen Tavuk Yumurtası "1" kodu ise tavukların açık alanlarda serbestçe dolaşabildiği, ancak yine de hormon veya kimyasal içermeyen yemlerle beslendiği garantisini tam olarak vermez. Bu nedenle, biraz daha uygun fiyatlı ve sağlıklı bir alternatif arayanlar için iyi bir seçenektir.

2 Kodu: Kümes Tavuğu Yumurtası "2" kodlu yumurtalar, kümeste yaşayan ancak belirli bir hareket alanına sahip tavuklar tarafından üretilir. Bu koşullarda tavuklar, genellikle yüksek oranda işlenmiş yemlerle beslenir, bu da sağlık açısından bazı riskler taşır.

3 Kodu: Kafes Tavuğu Yumurtası En düşük standartlarda üretilen "3" kodlu yumurtalar, tavukların oldukça kısıtlı alanlarda yaşadığı ve hızlı üretim için hormonlu yemlerle beslendiği kafes sistemlerinde üretilir. Bu koşullarda üretilen yumurtalar, sağlık açısından ciddi endişeler taşıyabilir.

Sağlıklı Seçimler İçin Bilinçli Alışveriş Yumurta satın alırken barkod numaralarına dikkat etmek, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmenin önemli bir parçasıdır.

Organik ve doğal koşullarda üretilen yumurtaları tercih ederek hem kendi sağlığınıza hem de doğaya katkıda bulunabilirsiniz. Bu sayede sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz.