İzmir’in Urla ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı: 1 kişi gözaltında!

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Urla Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." bilgisini verdi.

Bölgede çalışmaların sürdüğünü aktaran Elban, "Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangının kontrol altına alınmasında gayret ve özveriyle fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ederim. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekraren geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.