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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı: 1 kişi gözaltında!

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Bölgede mangal kömürü üretimi yapan işletmeden sıçrayan kıvılcımların yangına neden olduğu belirtilmiş, işletme sahibi İ.A. (33) gözaltına alınmıştı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 23:08 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 16:19
İzmir’in Urla ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı: 1 kişi gözaltında!

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İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Urla Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." bilgisini verdi.

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Bölgede çalışmaların sürdüğünü aktaran Elban, "Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangının kontrol altına alınmasında gayret ve özveriyle fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ederim. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekraren geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 16.33 sıralarında çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilk müdahale saat 16.47'de yapılmıştı.

Yangın nedeniyle sahil tarafında Sahil Güvenlik botlarıyla 15 kişi tahliye edilmiş, 29 karavanda ve 7 evde 135 vatandaşın güvenlik tedbirleri kapsamında tahliyeleri sağlanmıştı.

Bölgede mangal kömürü üretimi yapan işletmeden sıçrayan kıvılcımların yangına neden olduğu belirtilmiş, işletme sahibi İ.A. (33) gözaltına alınmıştı.

Yangına müdahale gece de havadan ve karadan sürmüş, dumandan etkilenen iki Orman Genel Müdürlüğü personelinin ambulansta ayakta tedavisi yapılmıştı.

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