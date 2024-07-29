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Tekirdağ'da kan donduran cinayet! Öldüren 15 ölen 18 yaşında! Dikkat çeken aldatma detayı

Tekirdağ'da kan donduran bir cinayet meydana geldi. Cezaevinden yeni çıkan T.D., yeğenine eşini kendisini Emirhan Gözlek ile aldattığını söylemesinin ardından olanlar oldu. 15 yaşındaki yeğen E.G., 18 yaşındaki Emirhan Gözlek'i karşısında görünce 2 el ateş etti. Yere yığılan Emirhan Gözlek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 15:30 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 15:30
Tekirdağ’da kan donduran cinayet! Öldüren 15 ölen 18 yaşında! Dikkat çeken aldatma detayı

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Olay, gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi 5'inci Sokak'ta meydana geldi.

YENGEN BENİ BUNUNLA ALDATIYOR!
Cezaevinden izinli çıkan T.D., iddiaya göre, yeğeni E.G.'ye eşinin kendisini Emirhan Gözlek ile aldattığını anlattı. Gece saatlerinde T.D., yeğeni E. G. ile gezerken sokakta Emirhan Gözlek ile karşılaştı.

TEKİRDAĞ'DA KAN DONDURAN CİNAYET!TEKİRDAĞ'DA KAN DONDURAN CİNAYET!

2 KURŞUN
E.G., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Gözlek'e ateş açtı. Vücuduna aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Gözlek, kanlar içinde yere yığıldı. T.D. ile E.G. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Gözlek, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ÖLDÜREN 15 ÖLEN 18
Polis, T.D. ve E.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.G.'yi saklandığı adreste olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 41 mermi ile yakaladı. Kaçan T.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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