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Yeni sezon fragmanları yayınlandı mı? Diziler ne zaman başlayacak 2024? İnci Taneleri, Yalı Çapkını, Kızıl Goncalar, Kuruluş Osman, Bahar...

Yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte ekranlara ara veren diziler, izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 gibi kanallarda yayınlanan ve sezon finali yapan yapımların yeni sezon tarihleri merakla bekleniyor. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ben Bu Cihana Sığmazam, İnci Taneleri, Kuruluş Osman gibi reyting rekortmeni yapımların hayranları, yeni bölümleri heyecanla bekliyor. Peki, milyonların merakla beklediği o sorunun cevabı ne: Diziler ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 11:29 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 11:30
Yeni sezon fragmanları yayınlandı mı? Diziler ne zaman başlayacak 2024? İnci Taneleri, Yalı Çapkını, Kızıl Goncalar, Kuruluş Osman, Bahar...

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Yaz mevsiminin gelişiyle televizyon ekranlarında da yaprak dökümü yaşandı. Her akşam farklı bir diziyle soluğu ekran başında alan izleyiciler, şimdilerde sezon finali sonrası artan yarışma programları ve tekrar bölümlerle yetinmek zorunda kalıyor. Peki, Diziler ne zaman başlayacak 2024? Yeni sezon fragmanları yayınlandı mı? Yalı Çapkını, Kızıl Goncalar, Kuruluş Osman, Bahar yayın tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz dönemine giren Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Bahar, Kuruluş Osman, İnci Taneleri gibi diziler sezon finali bölümleri ile takip edildi. Şimdi izleyenler yeni sezonu sorguluyor.

Genellikle Eylül ayında ekranlara dönen yapımların yeni sezon tarihleri henüz belli olmadı. Fragmanlar ile beklenen tarihlerin duyurulması bekleniyor.

DİZİLERİN YENİ SEZON FRAGMANLARI YAYINLANDI MI?

Sezon finaline giren yapımların yeni sezon fragmanları henüz yayımlanmadı. Dizilerin yeni sezon kadroları ve bölümleri merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti: Tatlı Bekleyiş Devam Ediyor

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, yeni sezon tarihiyle de merak uyandırıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, dizinin 15 Eylül gibi, geçen seneki tarihine yakın bir zamanda sevenleriyle buluşması bekleniyor.

Kızıl Goncalar: Zaman Atlamasıyla Yeni Sezonda!

Şükrü Necati Şahin'in kaleminden çıkan Kızıl Goncalar, yeni sezonda da soluksuz izleyeceğimiz bir hikaye vadediyor. Kulislerde konuşulanlara göre dizinin yeni sezonu 30 Eylül'de ekran yolculuğuna başlayacak. Ayrıca yeni sezonda hikayede bir zaman atlaması yaşanacağı da gelen bilgiler arasında.

Bahar: Duygusal Hikayesiyle Eylül'de Ekranlarda

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar, etkileyici hikayesiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Dizinin Temmuz ayının son haftası sete çıkması ve Eylül ayının ilk haftasında da Show TV'de yayın hayatına devam etmesi bekleniyor.

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