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Yer: Erzurum... Otomobilinin bagajında düzensiz göçmen taşıyan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şubeleri ekipleri aracının bagajında düzensiz göçmen taşıyan şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı tutuklanırken düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 17:24 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 17:24
Yer: Erzurum... Otomobilinin bagajında düzensiz göçmen taşıyan zanlı tutuklandı

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Erzurum'da aracının bagajında düzensiz göçmen taşıyan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şubeleri ekiplerince göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Polis, düzensiz göçmenleri sınır hattından alıp batı illerine sevkini sağlayan aracı Erzurum'da durdurarak arama yaptı.

TUTUKLANDI

Arama ve kontrollerde aracın bagajında ülkeye yasa dışı yollardan giren bir düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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