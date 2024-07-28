Dilan Polat’ın ’tahliye’ talebine verilen ret kararının nedeni ortaya çıktı

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat
'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişmeler yaşandı.
Yargılamayı önümüzdeki ay görmeye başlayacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tensip zaptıyla birlikte Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Dilan Polat
POLAT ÇİFTİNİN AVUKATLARINDAN TAHLİYE TALEBİ
Bu kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK
raporunun lehlerine olduğunu belirten Polat çiftinin avukatları tahliye talep etti.
Dosya incelenmek üzere İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme 4 tutuklu sanığın itirazını reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Mahkeme, Dilan Polat
yönünden ise ayrı bir parantez açtı. Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin evraklar geldiğinde yapılacağını belirtti.
Evrakların ana mahkemeden gelmesinin ardından ise nöbetçi olmadığını aktaran mahkeme itirazı İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Ancak mahkeme ilk itirazın kendi nöbet gününde oluştuğunun altını çizerek dosyayı İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade etti.
Dilan Polat
RET KARARININ GEREKÇESİ
İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Dilan Polat
'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Verilen kararın gerekçesine GÜNAYDIN ulaştı.