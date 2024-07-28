SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Dilan Polat'ın 'tahliye' talebine verilen ret kararının nedeni ortaya çıktı

Dilan Polat'ın avukatı MASAK raporunda kendisine suç yöneltilmediğini ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle tahliye istedi. Ancak mahkeme tahliye talebinde bulunan Dilan Polat'a ret kararı verdi. Mahkemenin ret gerekçesi ise belli oldu. Mahkeme Dilan Polat hakkında istenen ceza miktarının dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğunu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağının altını çizdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 12:02 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 12:15
Dilan Polat’ın ’tahliye’ talebine verilen ret kararının nedeni ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişmeler yaşandı.

Yargılamayı önümüzdeki ay görmeye başlayacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tensip zaptıyla birlikte Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Dilan PolatDilan Polat


POLAT ÇİFTİNİN AVUKATLARINDAN TAHLİYE TALEBİ

Bu kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine olduğunu belirten Polat çiftinin avukatları tahliye talep etti.

Dosya incelenmek üzere İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme 4 tutuklu sanığın itirazını reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, Dilan Polat yönünden ise ayrı bir parantez açtı. Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin evraklar geldiğinde yapılacağını belirtti.
Son dakika: Dilan Polatın tahliye talebine ret! Tutukluluk halleri devam edecekSon dakika: Dilan Polatın tahliye talebine ret! Tutukluluk halleri devam edecek
Son dakika: Dilan Polat'ın tahliye talebine ret! Tutukluluk halleri devam edecek



Evrakların ana mahkemeden gelmesinin ardından ise nöbetçi olmadığını aktaran mahkeme itirazı İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ancak mahkeme ilk itirazın kendi nöbet gününde oluştuğunun altını çizerek dosyayı İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade etti.
Dilan PolatDilan Polat


RET KARARININ GEREKÇESİ

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Verilen kararın gerekçesine GÜNAYDIN ulaştı.
Dilan PolatDilan Polat


"KAÇMA ŞÜPHESİ VAR"

Mahkeme sanık Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunmasının alınmadığını kaydetti.

Dilan Polat hakkında istenen ceza miktarının dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğunu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağının altını çizdi.

İtirazı reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kılıçdaroğlu neyin hazırlığında? TAKVİM’e konuşan Mehmet Sevigen’den Özgür Özel’e ’tüzük kurultayı’ uyarısı: Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi
AK Parti’den Mavi Vatan’a Masal diyen CHP’li Namık Tan’a sert tepki: Yunan tezlerine destek veren siyasi pusulasını kaybetmiş yaklaşım
Gazze’de soykırım, ABD’de ’Kongre’n kafa, Paris’te sapkınlık... Küreselcilerin ’Olimpiyat’ ruhu: İpleri siyonist barbarların elinde
Emeklilere indirim fırsatı: Hangi alanda imkan var? Listeye neler eklendi? Nasıl yararlanılacak?
Golan Tepeleri’ne yönelik saldırıda 12 kişi öldü! İsrail gece boyunca Lübnan Hizbullahı’nı hedef aldı: Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız
Yakınına bakana 9 bin 77 TL: Kim, nasıl başvuruyor? 3 şart var!
Başkan Erdoğan’dan Rize’deki STK buluşmasında ABD’ye tepki Abbas’a sitem: Davet ettik gelmedi
Üniversite tercihleri başladı! Birçok okul kesenin ağzını açtı: Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Memura toplu sözleşme ikramiyesi TBMM’de kabul edildi
Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
TBMM’den ABD’ye Netanyahu tezkeresi: Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz
Tezkere TBMM’de kabul edildi: 2 yıl Somali’deyiz
Başkan Erdoğan’dan Rize’de CHP’ye SGK borcu tepkisi: Vals gösterlilerine para var borç ödemeye yok! | Afet konutları teslim edildi
Dünya Fransa’daki skandalı konuşuyor! Paris Olimpiyatları’nın açılışında Hz. İsa’ya saygısızlık ve LGBT propagandası: İfade özgürlüğünden bahsetmesinler
Son dakika: İsrail ’güvenli’ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi! Saldırının şiddeti arttı! Bomba yağdırdı
SON DAKİKA