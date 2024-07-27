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Ümraniye'de feci kaza! Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Ümraniye'de otoyol üzerinde yavaşlayarak emniyet şeridine giren otomobile, otoyol üzerinde seyreden bir motosiklet arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 04:04 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 06:24
Ümraniye’de feci kaza! Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Olay, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre otoyol üzerinde seyir halindeki 34 GBT 686 plakalı otomobile, 34 DZG 686 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Ümraniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiÜmraniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerine göre motosiklet sürücüsü Abdullah Erdem Boztaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ümraniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiÜmraniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ve olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Ekiplerin inceleme çalışmalarının ardından TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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